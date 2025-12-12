Ανάμεσα στην ελίτ του Champions League: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του Ολυμπιακού στην επίθεση

Τα στατιστικά του Ολυμπιακού μετά από έξι αγωνιστικές στο Champions League, ειδικά στο μεσοεπιθετικό σκέλος, δεν καθρεφτίζουν τη θέση του στο League Phase.

Δύο αγωνιστικές έμειναν για την ολοκλήρωση του League Phase του Champions League με τις ομάδες να έχουν ήδη βγάλει τα κουμπιουτεράκια για τους πιθανούς συνδυασμούς, με τα πάντα να είναι ακόμα ανοιχτά ενόψει της πρόκρισης στους «16» ή στα play offs.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε το πρώτο βήμα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (1-0) και θέλει άλλες δύο νίκες με Λεβερκούζεν εντός και Άγιαξ εκτός.

Αυτή τη στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 29η θέση με πέντε βαθμούς και 6-13 στα γκολ, ωστόσο το Gazzetta σύλλεξε τους αριθμούς από το αρχείο στατιστικών της UEFA και εκεί βρίσκονται κάποια εξαιρετικά ποσοστά της ομάδας που καθρεφτίζουν τη βαθμολογική της θέση, ειδικά στο επιθετικό σκέλος.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά...

Μετά από έξι αγώνες, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη 12άδα με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη διοργάνωση καθώς έχει φτάσει τις 87 (!) σε αυτό το διάστημα, με τις 27 από αυτές να έχουν σταματήσει στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Μπορεί η 12η θέση να μην εντυπωσιάζει, όμως από πάνω του είναι κλαμπ όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα, η Αταλάντα, η Άρσεναλ και η Γαλατασαράι.

Ακόμα ψηλότερα στη λίστα, βρίσκεται στην κατηγορία με τις επιθέσεις, όπου ο Ολυμπιακός έχει φτάσει αισίως τις 309 στη φετινή διοργάνωση με τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Ίντερ να τον προσπερνούν και ο ίδιος να έχει από κάτω συλλόγους όπως την Μπαρτσελόνα, τη Γιοβέντους, την Άρσεναλ, την Τσέλσι κ.α.

Από εκεί και πέρα, το στυλ του παιχνιδιού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό. Υψηλό πρέσινγκ, άπειρα τρεξίματα (κάτι που το δείχνει ο μ.ο. είναι 38 χιλιόμετρα ανά ματς) και σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή. Για το πρώτο, οι αριθμοί δείχνουν την εξαιρετική δουλειά που ο Ολυμπιακός στο κομμάτι της ανάκτησης της μπάλας όπου μετράει συνολικά 270 σε αυτά τα έξι ματς που έχει παίξει πίσω από την Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ και την Μπιλμπάο του Βαλβέρδε.

Όσο για τις σέντρες, οι Πειραιώτες είναι πρώτοι στη σχετική λίστα με τα περισσότερα επιτυχημένα γεμίσματα προς την αντίπαλη περιοχή, φτάνοντας τον αριθμό 35 από τις συνολικά 166 και μοιράζοντας την κορυφή με τις Ίντερ και Γαλατασαράι.

Ο Ελ Καμπί ανάμεσα σε Μπαπέ και Χάαλαντ!

Φυσικά, δεν είναι μόνο τα ομαδικά χαρακτηριστικά αλλά και τα ατομικά, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον σε ακόμα μία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν και μετράει μόλις δύο γκολ μέχρι στιγμής, είναι ανάμεσα στους παίκτες με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη διοργάνωση.

Ο 33χρονος φορ φιγουράρει στην 6η θέση με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες καθώς έχει φτάσει στις 21 συνολικά με 10 από αυτές να είναι εντός εστίας. Μάλιστα, βλέπει το όνομά του με σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως ο Κιλιάν Μπαπέ (32), Μέισον Γκρίνγκουντ (25), Βίκτορ Όσιμεν (23), Έρλινγκ Χάαλαντ (23) και Χάρι Κέιν (22).

Από την άλλη έχει αφήσει πίσω του επίσης ποδοσφαιριστές από την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ουγκό Εκιτικέ, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Βινίσιους, ο Ομπαμεγιάνγκ κ.α.