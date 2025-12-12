Η προσπάθεια αρκεί για την άμυνα, αλλά όχι για την δημιουργία

Το κρέντιτ που έδωσε ο Μπενίτεθ για την προσπάθεια και το γκολ που λογικά δεν ήρθε με τέτοια χαμηλής ποιότητας δημιουργία.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει το καθήκον του, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν μένοντας στο στείρο 0-0 κόντρα στους Τσέχους, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν με παίκτη λιγότερο από το 32ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» απώλεσαν έτσι μία πολύ σημαντική ευκαιρία για να φτάσουν κοντά στην πρώτη οκτάδα και τώρα πλέον οι πιθανότητές τους για κείνη έχουν λιγοστέψει αρκετά. Η απογοήτευση του κόσμου ήταν έντονη μετά το φινάλε του αγώνα, αφού επρόκειτο για το τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα στα τελευταία τέσσερα ματς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε να αποδοθεί ένα κρέντιτ στους παίκτες για το χθεσινό παιχνίδι όσον αφορά την προσπάθεια που κατέβαλαν, σε μία προσπάθεια πιθανότατα να δείξει πως υπήρξε η αντίδραση που περίμενε, ωστόσο κι εκείνος δεν έμεινε ικανοποιημένος με τον τομέα της δημιουργίας της ομάδας και των αποφάσεών της στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι τελικές του Παναθηναϊκού ήταν απλά για να... γράψουν

Μπορεί όντως η διάθεση να μην έλειψε χθες από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ωστόσο εκείνο που έλειψε σίγουρα είναι η ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως παραδέχθηκε και ο τεχνικός των «πρασίνων».

Σίγουρα το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το πιο δύσκολο στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα που αμύνεται σε καλά σε χαμηλά μέτρα κι έχει και αρκετές φυσικές δυνάμεις για να μπορεί παράλληλα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του τρόπου άμυνας και να γίνεται επικίνδυνη με αντεπιθέσεις.

Το «τριφύλλι» κατάφερε εύκολα να αντιμετωπίσει τις απειλές που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι Τσέχοι, όμως στο επιθετικό κομμάτι πήρε κάκιστο βαθμό. Κοιτώντας κανείς την απλή στατιστική, θα δει τους «πρασίνους» να έχουν 18 τελικές. Υπό άλλες συνθήκες το νούμερο αυτό θα ήταν ικανοποιητικό, όμως χθες δεν δείχνει την αλήθεια.

Σύμφωνα με το Wyscout, οι 18 αυτές τελικές του Παναθηναϊκού αντιστοιχούν σε μόλις 1,1xG συνολικά, δηλαδή εκείνος θα έπρεπε να είχε σκοράρει οριακά ένα τέρμα, αυτό δηλαδή που του έλειπε για να πάρει το ματς.

Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να πει πως οι «πράσινοι» στάθηκαν άτυχοι, γιατί δεν πήραν αυτό που δικαιούνταν, όμως ούτε αυτό ισχύει. Με μία απλή διαίρεση των τελικών με το σύνολο των xG παίρνουμε τον μέσο όρο αξίας κάθε τελικής τους στο χθεσινό παιχνίδι, ο οποίος ισούται με μόλις 0,06xG.

Η αξία των τελικών του Παναθηναϊκού

Για να καταλάβουμε καλύτερα πόσο χαμηλός είναι αυτός ο δείκτης μία μέση τελική ισούται με 0,10xG, κάτι που σημαίνει ότι οι απειλές της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ είχαν ποσότητα, αλλά όχι ποιότητα. Μονάχα πέντε από τις 18 αυτές τελικές πέρασαν τον μέσο όρο, με την μεγαλύτερη όλων να είναι εκείνο του Πάντοβιτς, ασχέτως αν αλλοιώνεται λίγο η εικόνα της από την ευκολία με την οποία την αντιμετωπίζει ο Βίγκελε.

Ακόμη ένα στοιχείο που δείχνει τις κακές συνθήκες των τελικών του Παναθηναϊκού είναι ο μέσος όρος της απόστασής τους από την εστία, ο οποίος έφτασε χθες τα 19,19 μέτρα. Από τότε που ήρθε ο Ράφα Μπενίτεθ μόνο κόντρα στον ΠΑΟΚ (21,95μ.) και στην ΑΕΛ (20,92μ.) οι «πράσινοι» είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο, δηλαδή σ' ένα ντέρμπι και σ' ένα ματς που ήταν κακοί.

Εκείνοι όντως προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να διασπάσουν την άμυνα των Τσέχων. Γεμίσματα από τα πλάγια, αλλαγές πλευράς για να δημιουργηθούν απομονώσεις και 1vs1 για τους Τετέ και Ζαρουρί, σουτ από απόσταση. Έγιναν προσπάθειες και για κάποιες συνεργασίες σε μικρό χώρο, όμως δεν υπήρχε η απαραίτητη υπομονή και όταν ο χρόνος άρχισε να περνάει και η πίεση μεγάλωνε, ο τρόπος αυτό παροπλίστηκε γρήγορα.

Αυτό που έλεπει στους «πράσινους» ήταν η ποιότητα στο τελευταίο τρίτο κυρίως όσον αφορά τις αποφάσεις, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ. Υπό άλλες συνθήκες μία ομάδα μπορεί να ποντάρει και στις συνεργασίες της στο συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου, όμως με την κατάσταση που υπάρχει τώρα στον Παναθηναϊκό, ο συγκεκριμένος τομέας, που απαιτεί πολύ δουλειά έχει μείνει πιο πίσω.

Γι' αυτό και ο Ισπανός κόουτς επικεντρώθηκε περισσότερο στο ατομικό στοιχείο της ποιότητας των αποφάσεων του καθενός, που είναι άσχετο με την χημειά και την συνήθεια που απαιτείται στο κομμάτι των συνεργασιών.