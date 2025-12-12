Πολλά έχουν ειπωθεί για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «Μερένγκχες», με την As να δίνει το δικό της ρεπορτάζ, αναφορικά με την απόφαση των ανθρώπων της Ρεάλ.

Το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας το τελευταίο -αρκετό- διάστημα, σε Ισπανία και Ευρώπη.

Η εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι (1-2, 10/12) για το Champions League έριξε κι άλλο αλάτι στην πληγή των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης, που καλούνται να βγουν από την κρίση πριν να είναι όντως πολύ αργά.

Η «βασίλισσα» μετράει μόλις 2 νίκες (η μια στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού) στα τελευταία 8 παιχνίδια και η υπομονή του Φλορεντίνο Πέρεθ φαίνεται πως εξαντλείται. Και μπορεί οι ποδοσφαιριστές να στηρίζουν δημόσια τον προπονητή τους, ωστόσο αυτό δεν φτάνει.

Όπως αναφέρει η As, το μέλλον του Αλόνσο εξαρτάται από το επόμενο παιχνίδι, ήτοι απέναντι στην Αλαβές (14/12, 22:00. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, τότε ο 44χρονος τεχνικός πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν. Ακόμη και αν κερδίσει όμως, η πορεία του δεν θα είναι βέβαιη, καθώς και πάλι θα... κριθεί από τον επόμενο αγώνα, κόντρα στη Σεβίλλη, τον τελευταίο για το 2025.

Ύστερα, θα υπάρχει χρόνος με τη διακοπή των Χριστουγέννων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και να ξεκαθαρίσει οριστικά το τι μέλλει γενέσθαι στα... ενδότερα των Μαδριλένων.