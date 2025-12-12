Σενάριο χωρίς βάση για Μανδά και Ολυμπιακό από τους Ιταλούς
Ο Χρήστος Μανδάς έχει εξελιχθεί σε hot όνομα ενόψει του Ιανουαρίου και το Gazzetta σας είχε μεταφέρει τα πραγματικά δεδομένα γύρω από το όνομά του. Ωστόσο στην Ιταλία συνεχίζουν να τον συνδέουν με όλο και περισσότερες ομάδες και μία από αυτές ήταν και ο Ολυμπιακός.
Η «La Repubblica» ήταν αυτή που έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον των νταμπλούχων Ελλάδος για την περίπτωση του διεθνή κίπερ της Λάτσιο ενώ αναφέρθηκε και στα οικονομικά δεδομένα που θα πρέπει να καλυφθούν για να αποχωρήσει ο 24χρονος πορτιέρε.
Όμως, η αλήθεια φαίνεται πως είναι αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο δημοσίευμα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποια κίνηση από την πλευρά των Πειραιωτών και τα όσα γράφουν οι Ιταλοί φαίνεται πως δεν έχουν κάποια βάση.
Να θυμίσουμε πως ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν στον αγώνα κυπέλλου με τη Μίλαν και ήταν εντυπωσιακός κρατώντας το μηδέν και στέλνοντας την ομάδα του στα προημιτελικά του θεσμού, προκαλώντας την αποθέωση των ιταλικών ΜΜΕ.
