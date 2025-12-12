Μάρκο Νίκολιτς: Ισοφάρισε σε νίκες τον Φερέρ, απειλεί Φάντροκ και Σάντος στο… μισό της πρώτης του σεζόν!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τις εντυπωσιακές ευρωπαϊκές επιδόσεις του Σέρβου προπονητή, που… βιάζεται να σταθεί, πίσω από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, πριν συμπληρώσει έξι μήνες στον κιτρινόμαυρο πάγκο!

Κάτι που είχε πετύχει μόνο μία φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία έχει ήδη καταφέρει η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη χρονιά του Σέρβου προπονητή στον πάγκο της Ενωσης, χωρίς καν βεβαίως να έχει ολοκληρωθεί!

Εξι ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν (Χάποελ Μπερ Σέβα, Αρης Λεμεσού, Αντερλεχτ, Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ), που μπορεί να γίνουν επτά την ερχόμενη Πέμπτη με την ΑΕΚ βεβαίως να συνεχίζει στην Ευρώπη και μετά το ματς με την Κραϊόβα!

Εξι νίκες σε μία σεζόν η ΑΕΚ για πρώτη και τελευταία φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία πέτυχε την περίοδο 2001-02 με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ: τότε είχε κερδίσει στον προκριματικό γύρο δύο φορές την Γκρεβενμάχερ από το Λουξεμβούργο και στη συνέχεια την σκοτσέζικη Χιμπέρνιαν, δύο φορές την κροατική Οσιγιεκ, τη Λίτεξ Λόβετς και αποκλείστηκε με ισοπαλία και ήττα από την Ιντερ…

Ηταν η καλύτερη επίδοση για την Ενωση, μετά τις πέντε νίκες με ασύγκριτα υψηλότερο βαθμό δυσκολίας βεβαίως της μεγάλης ομάδας του Φράντισεκ Φάντροκ τη σεζόν 1976-77 στη μεγαλειώδη πορεία στους τέσσερις του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς γίνεται ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ με έξι ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν, μετά τον Φερνάντο Σάντος, τον οποίο βεβαίως

φιλοδοξεί να ξεπεράσει την ερχόμενη Πέμπτη στον αγώνα με την Κραϊόβα!

Πριν καν συμπληρώσει την πρώτη του σεζόν στον κιτρινόμαυρο πάγκο ο Νίκολιτς ξεπέρασε σε ευρωπαϊκές νίκες τον Πέτρο Ραβούση (4 νίκες σε 6 αγώνες), τον Μανόλο Χιμένεθ (4 νίκες σε 20 αγώνες), τον Ματίας Αλμέιδα (5 νίκες σε 14 αγώνες), ισοφάρισε τις 6 ευρωπαϊκές νίκες του Σέρα Φερέρ σε δύο σεζόν και 20 αγώνες και απειλεί να ισοφαρίσει τις 7 νίκες του Φερνάντο Σάντος σε τρεις ευρωπαϊκές σεζόν και 18 αγώνες και του μεγάλου Φάντροκ σε 15 αγώνες επίσης σε τρεις ευρωπαϊκές σεζόν!

Με απλά λόγια από την πρώτη του σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στη δεύτερη θέση της λίστας όλων των προπονητών στην

62χρονη ευρωπαϊκή ιστορία της Ενωσης, πίσω από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς που έχει πανηγυρίσει 18 νίκες σε 61 αγώνες στον κιτρινόμαυρο πάγκο για τις ευρωπαϊκές

διοργανώσεις! Εχει ήδη αφήσει πίσω του σε… πέντε μήνες όλους τους προπονητές της Ενωσης τα είκοσι τελευταία χρόνια!

Ο Μάρκο Νίκολιτς γίνεται ο πρώτος προπονητής στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ που την οδηγεί σε τρεις νίκες σε Group ή League Stage! Σε δύο από τις 13

προηγούμενες συμμετοχές της Ενωσης σε φάση ομίλων και πάντα σε έξι αγώνες η ΑΕΚ είχε πετύχει δύο νίκες (τη σεζόν 2006-7 για το Champions League και το 2010-

11 για το Europa), σε έξι συμμετοχές είχε από μία νίκη και σε πέντε περιπτώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της χωρίς νίκη.

Είναι η πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ που φτάνει στις τρεις νίκες, οι οποίες βεβαίως μπορεί να γίνουν τέσσερις την ερχόμενη Πέμπτη! Από την άλλη πλευρά είναι πλέον δεδομένο ότι ο Νίκολιτς θα οδηγήσει την ΑΕΚ στους περισσότερους ευρωπαϊκούς αγώνες (14) σε μία σεζόν. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι ήταν οι δώδεκα, το 2002-3 στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και τη σεζόν 2017-18 στο Europa League, υπό την καθοδήγηση του Μανόλο Χιμένεθ!

H ΑΕΚ, που έχει ήδη βελτιώσει κατά 35 θέσεις την ευρωπαϊκή της βαθμολογία και είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει στο top-100 της UEFA, εξακολουθεί να είναι η

πρώτη ελληνική ομάδα στην τρέχουσα σεζόν σε προσφορά βαθμών στον ελληνικό συντελεστή, κάτι που για τελευταία φορά συνέβη την περίοδο 2017-18 και είναι θέμα χρόνου να κάνει ρεκόρ στην ευρωπαϊκή της ιστορία ξεπερνώντας τους 14,000 βαθμούς, που είχε συνεισφέρει τη σεζόν 2002-3!

Ως προς τον ευρωπαϊκό της συντελεστή χρειάζεται απλώς μία ακόμα νίκη την ερχόμενη Πέμπτη επί της Κραϊόβα. Σε αυτή την περίπτωση μαζί με το βαθμολογικό

μπόνους της θέσης τερματισμού και τους 500 βαθμούς για την πρόκριση στους 16 θα ολοκληρώσει τη League Phase με συντελεστή μεγαλύτερο των 19,000 βαθμών, τον

οποίο μπορεί και στη συνέχεια (από τον… Μάρτιο) να βελτιώσει.

Καθόλου άσχημα για μία ομάδα που μόλις το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε στις κληρώσεις των προκριματικών με 9,500 συντελεστή και ήταν ανίσχυρη στα πλέι οφ

του Conference. Θα μπορεί πλέον να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια αφού με έναν συντελεστή κοντά στους 20,000 δεν θα έχει τέτοιο κίνδυνο ούτε στα πλέι οφ του

Conference, αλλά ούτε και του Europa…

Kαι βγάζοντας κάθε χρόνο από εδώ και πέρα… ανύπαρκτες ευρωπαϊκές σεζόν θα είναι θέμα χρόνου για την ΑΕΚ η επιστροφή στην κανονικότητα των αρχών του αιώνα

που διανύουμε!