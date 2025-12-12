Ο Τετέ μίλησε στο Gazzetta για την ισοπαλία απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν και τον στόχο του Παναθηναϊκού με δύο αγωνιστικές να απομένουν στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός «κλώτσησε» μακριά την ευκαιρία να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής στην οκτάδα της League Phase του Europa League. Παρότι οι Πράσινοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 32ο λεπτό στην αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, δεν κατόρθωσαν να παραβιάσουν την εστία των Τσέχων με το τελικό 0-0 να τους κρατάει στην 15η θέση.

Ο Τετέ, ένας από τους πιο δραστήριους και δημιουργικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, μίλησε στο Gazzetta σχολιάζοντας την απώλεια των δύο βαθμών, αλλά και την δύσκολη συνέχεια ενόψει των τελευταίων αγωνιστικών.

«Σήμερα πετάξαμε δύο βαθμούς, κάτι που είναι πολύ κακό για εμάς. Έπρεπε να νικήσουμε ειδικά εφόσον αγωνιζόμασταν με παίκτη παραπάνω. Η Πλζεν έπαιξε φουλ άμυνα μετά την κόκκινη και έγινε ακόμη πιο δύσκολο για εμάς να διασπάσουμε την άμυνά της. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, έπρεπε να κάνουμε περισσότερα. Ήταν κακό το αποτέλεσμα», ανέφερε ο Βραζιλιάνος.

Ο Τετέ ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή του Γεμέλκα με δύο κίτρινες κάρτες. Από το 32' και μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε χωρίς όμως να μετατρέψει σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

«Στο ημίχρονο ο Μπενίτεθ μάς είπε να βγούμε μπροστά και να βρούμε το γκολ. Ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε, το προσπαθήσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να νικήσουμε. Θεωρώ ότι σταθήκαμε άτυχοι σήμερα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν μία από αυτές τις βραδιές η αποψινή. Είμαι απογοητευμένος».

Πέραν όμως της δημιουργικότητάς του, ήταν ο παίκτης που σπατάλησε μία τεράστια ευκαιρία για το «τριφύλλι» στο 57ο λεπτό αστοχώντας από πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή της Πλζεν. Στόχος του Παναθηναϊκού, όπως υπογράμμισε ο 25χρονος, δεν είναι άλλος από το να τερματίσει στις πρώτες οκτώ θέσεις που εξασφαλίζουν την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, με δύο ματς να απομένουν απέναντι σε Φερεντσβάρος και Ρόμα.

«Πρέπει να νικήσουμε στα άλλα δύο παιχνίδια. Να νικήσουμε και να κυνηγήσουμε την οκτάδα. Ο στόχος είναι η οκτάδα, η απευθείας πρόκριση και αυτή είναι η νοοτροπία μιας μεγάλης ομάδας».