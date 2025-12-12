Επικός Μουρίνιο: «Πήρα τη φανέλα του ΜακΤόμινι! Το λιγότερο που θα μπορούσε να μου δώσει, γιατί άφησα τον Πογκμπά στον πάγκο για χάρη του»

Ο Special One φρόντισε για ακόμη μια φορά να δώσει ατάκα-viral, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για μια τσάντα που είχε μαζί του στη Συνέντευξη Τύπου.

Όταν θέλει, ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι από τους πιο απολαυστικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, καθώς χαρίζει ατάκες που μνημονεύονται για καιρό, και φυσικά γίνονται viral.

Μια τέτοια... έδωσε και μετά τη λήξη του νικηφόρου με 2-0 αγώνα της Μπενφίκα επί της Νάπολι (10/12) για την 6η αγωνιστική του Champions League, σε ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησε ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Special One βρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε του παιχνιδιού, όταν ένας δημοσιογράφος -μάλλον- διαπίστωσε την ύπαρξη μιας τσάντας (σακούλας) κοντά στον Πορτογάλο τεχνικό.

Ερωτηθείς για το εάν αυτή (σσ η τσάντα) περιείχε κάποιο δώρο για τους ρεπόρτερ, ο Μουρίνιο απάντησε πως είναι δική του, και έχει μέσα τη φανέλα του Σκοτ ΜακΤόμινι. Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας με δόση χιούμορ πως ο ίδιος ήταν που... έβαλε στον πάγκο τον Πογκμπά, για χάρη του Σκωτσέζου, στη συνύπαρξή τους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε η φανέλα ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ο μέσος των «παρτενοπέι».