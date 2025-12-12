Γιάννης Βρούτσης: «Το ιστορικό Αλκαζάρ αναγεννάται άμεσα, όπως του αξίζει και αρμόζει στην αθλητική κληρονομιά της Λάρισας»

Κατεδάφιση κλειστού γυμναστηρίου, στατική ενίσχυση του κλειστού γυμναστηρίου και των κερκίδων στο ποδοσφαιρικό στάδιο, καθώς και νέο «μπαλόνι», συνολικού προϋπολογισμού 8,6 εκατ., ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού σε συνάντηση με τους Βουλευτές Λάρισας.

Την άμεση και ολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας, στο Αλκαζάρ, συνολικού προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης!

Αφορά στο Έργο «Εργασίες κατεδάφισης του κλειστού γυμναστηρίου, και στατικής ενίσχυσης του κλειστού κολυμβητηρίου και όλων των κερκίδων του ποδοσφαιρικού σταδίου» (ύψους 7.826.247,6€), καθώς και στην «προμήθεια και τοποθέτηση αεροϋποστηριζόμενου θόλου» (μπαλόνι), προϋπολογισμού 744.000€

Ο κ. Βρούτσης συναντήθηκε με τους Βουλευτές Λάρισας, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Χρήστο Καπετάνο, καθώς και με την αντιπρόεδρο του ΕΑΚ Λάρισας, Στέλλα Χαρακοπούλου, παρουσία της προϊσταμένης της Διεύθυνσης τεχνικών αθλητικών έργων και υποδομών, Ζωή Σιδέρη.

Τους προσδιόρισε ότι με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στο νέο ΕΠΑ, τον προσεχή Μάρτιο, εκκινούν και οι διαδικασίες δημοπράτησης.

Άλλωστε, έχουν ολοκληρωθεί τόσο η Μελέτη του Έργου όσο και τα Τεύχη Δημοπράτησης και η εκτιμώμενη διάρκεια των εργασιών είναι 24 μήνες!

Το έργο στο Αλκαζάρ (αναλυτικά) αφορά:

στην πλήρη καθαίρεση του Κλειστού Γυμναστηρίου και των συμπληρωματικών αποδυτήριων και χώρων βοηθητικής χρήσης που έχουν κατασκευαστεί συμπληρωματικά,

σε εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης στο Κλειστό Κολυμβητήριο,

σε εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης των κερκίδων του Σταδίου Ποδοσφαίρου.

«Το ιστορικό Αλκαζάρ θα αναγεννηθεί άμεσα, όπως του αξίζει και αρμόζει στην αθλητική κληρονομιά της Λάρισας», τόνισε ο Υπουργός Αθλητισμού και επισήμανε:

«Μέλημά μας καθημερινό είναι να αναβαθμίσουμε και να καταστήσουμε ξανά σύγχρονες και λειτουργικές όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε υπό την εποπτεία μας, στα 17 Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ανά την Ελλάδα.

Το Αλκαζάρ θα γίνει και πάλι το «στολίδι» της πόλης, του νομού, της Θεσσαλίας. Το οφείλουμε στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, στον Αθλητισμό της χώρας μας.

Χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις ασφαλείς, που να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές του σήμερα, δεν υπάρχει αύριο. Και γι’ αυτό το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας, ήδη βάζουμε στέρεες βάσεις, με περισσότερα από 350 αθλητικά έργα που εξελίσσονται σε κάθε δήμο, σε κάθε γωνιά της επικράτειας».