Η επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στο προπονητικό γήπεδο αποτελεί την ευχάριστη είδηση της ημέρας στον Άρη.

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης φόρεσε τη φόρμα του, έναν σκούφο και φανερά ευτυχισμένος «πόζαρε» μαζί με τον φροντιστή του Άρη, Δημήτρη Τσακίρη, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια εξαιρετικά ευχάριστη στιγμή καθώς ο 21χρονος μέσος χρειάστηκε να υποβληθεί σε θεραπείες λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που διαπιστώθηκε στο προηγούμενο διάστημα. Αυτό προσπαθεί να αφήσει πίσω του, επιστρέφοντας στον φυσικό χώρο του και στην αθλητική ζωή.

Προφανώς είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το διάστημα της απουσίας του, τούτο φυσικά θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και κυρίως από τους ιατρούς, προς το παρόν όμως κάνει ελαφρύ τρέξιμο και προπόνηση με την μπάλα.