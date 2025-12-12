Άρης – Ολυμπιακός: Για το κορυφαίο σερί με τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ψάχνει το κορυφαίο του σερί με τον Μεντιλίμπαρ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν καλές παραδόσεις, ενώ σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία μιλάνε τα… σερί.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από 7 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και με ακόμα μία θα έχουν κάνει την καλύτερή τους επίδοση με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Συν ότι οι γηπεδούχοι κάνουν τη χειρότερή τους επίδοση σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2013… Στο 1.49 βρίσκουμε το διπλό.

Από εκεί και πέρα, πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, είναι και η μοναδική που ακόμα δεν έχει δεχθεί γκολ στο πρώτο ημίχρονο! Το διπλό στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 2.05. Τέλος, ο Αγιούμπ ΕΛ Κααμπί έχει πετύχει περισσότερα γκολ μόνο κόντρα στην ΑΕΚ (6) στην καριέρα του στη Super League απ’ όσα στον Άρη (5). Θα βρει και πάλι δίχτυα; Στο 2.10 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι ο Ελ Κααμπί. Επίσης, ο Λόρεν Μορόν έχει δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση κόντρα στον Ολυμπιακό, έχοντας σκοράρει και στα 4 τελευταία ματς! Στο 4.50 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Μορόν.

Καλά σερί ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο, όπου δεν κέρδισε κανένα από τα 2 της τελευταία παιχνίδια κόντρα στον Παναιτωλικό. Τώρα, η ομάδα του Νίκολιτς προέρχεται από 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και ψάχνει την 6η για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2022.

Θα τα καταφέρει; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.43. Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Γιόβιτς έχει πετύχει 5 γκολ στις 2 προηγούμενες αγωνιστικές και τώρα έχει τη δυνατότητα να γίνει ο πρώτος παίκτης της Ένωσης με 2+ γκολ σε 3 σερί ματς πρωταθλήματος εδώ και 15 χρόνια. Το να πετύχει 2+ γκολ ο Γιόβιτς τώρα πληρώνει 10.00.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, από τον οποίο δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, φτάνοντας στη νίκη 7 φορές. Η τελευταία ήττα του «Δικέφαλου» σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 (0-2 στην Τούμπα). Η ομάδα του Λουτσέσκου, μάλιστα, μετράει 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα επί του Ατρόμητου και αν κερδίσει και πάλι θα κάνει την κορυφαία του επίδοση στο ζευγάρι. Συν ότι οι γηπεδούχοι προέρχονται από 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττες, με το 2015 να είναι η τελευταία χρονιά που σημείωσε χειρότερο σερί… Το διπλό πληρώνει 1.44.

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βόλο. Οι «πράσινοι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια στο ζευγάρι (5 νίκες), σκοράροντας μάλιστα συνολικά 17 γκολ σε αυτό το σερί. Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε συνεχόμενα ματς από τον Βόλο, ενώ η τελευταία φορά που γνώρισε διαδοχικές εντός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα (προέρχεται από εκείνη από την ΑΕΚ) ήταν τον Μάιο του 2021. Στο 1.33 ο άσος, στο 1.57 αν συνδυαστεί με Over 1,5 γκολ.

bwin Quick Hits

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αλαβές, κόντρα στην οποία έχει καλή παράδοση στο Mendizorroza, από όπου έχει φύγει με νίκη και στις 5 προηγούμενες επισκέψεις της για το πρωτάθλημα. Το διπλό πληρώνει 1.58.

Η Τσέλσι έχει εντυπωσιακή παράδοση στα εντός έδρας ματς με την Έβερτον, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 30 τελευταία για την Premier League. Παράλληλα, ο Ντέιβιντ Μόις δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 20 πιο πρόσφατα παιχνίδια του με αντίπαλο την Τσέλσι στο Stamford Bridge για το πρωτάθλημα. Ο άσος τώρα προσφέρεται στο 1.65.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει επικίνδυνη έξοδο στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει καλή παράδοση στο ζευγάρι, καθώς δεν έχασε κανένα από 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Το διπλό αυτή τη φορά πληρώνει 1.83. Από εκεί και πέρα, είναι εντυπωσιακό το στατιστικό, που θέλει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 4 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια! Βρίσκουμε το G/G σε απόδοση 1.61 και το Over 2,5 στο 1.65.

Η Μπαρτεσλόνα υποδέχεται την Οσασούνα, την οποία έχει κερδίσει και στα 5 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Θα αυξήσει αυτό το σερί στα 6 ματς, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά στην ιστορία της; Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται 2.25.

Μεγάλο ντέρμπι στον αγγλικό Βορρά, όπου η Σάντερλαντ φιλοξενεί τη Νιουκάστλ. Οι Black Cats δεν έχουν χάσει κανένα από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία τους στο ζευγάρι. Ο άσος πληρώνει 3.25. Κρατάμε, επίσης, και το ότι οι «καρακάξες» έχουν σκοράρει και έχουν δεχθεί γκολ σε κάθε ένα από τα 8 τελευταία ματς για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 1961. Βρίσκουμε το G/G στο 1.70.



9/10 - Aston Villa have won nine of their last 10 Premier League games (L1), the first time they’ve had as many as nine wins in a 10-game spell in the top-flight since December 1919. Flying. pic.twitter.com/RMF0jMC7DS — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2025

Η Άστον Βίλα έχει κερδίσει τα 9 από τα 10 τελευταία της ματς για την Premier League και έχει γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, που ξεκίνησε τη σεζόν με 5 ήττες, για να κάνει τέτοιο σερί στη συνέχεια. Τώρα, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γουέστ Χαμ, με το διπλό να προσφέρεται στο 2.00.

Το βράδυ της Δευτέρας η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ, με τους γηπεδούχους να έχουν κρατήσει το μηδέν μόλις 1 φορά στα 15 φετινά παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι καλύτερη μόνο από της Γουλβς… Το G/G τώρα πληρώνει 1.52.

Το βράδυ της Κυριακής η Μπολόνια υποδέχεται τη Γιουβέντους στη Serie A. Και τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Θα δούμε την 6η διαδοχική ισοπαλία, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων; Στο 3.20 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Ίντερ έχει μεν καλή παράδοση κόντρα στην Τζένοα, όμως και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Luigi Ferraris για τη Serie A έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί, κάτι που έχει να συμβεί από το 1982; Βρίσκουμε την ισοπαλία στο 4.00.

Εντυπωσιακή παράδοση έχει η Νάπολι κόντρα στην Ουντινέζε, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 18 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Θα φτάσουν οι φιλοξενούμενοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.88 το διπλό.

2025 - Napoli (W13 D4 in 2025) are unbeaten in home matches in an entire calendar year in Serie A for the first time since 1987 (W11 D3). Fortress.#NapoliJuventus #SerieA #NapoliJuve pic.twitter.com/4U3O2EtN0Q — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 7, 2025

Η Μπάγερν έχει πετύχει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 21 προηγούμενα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί και νέο ιστορικό ρεκόρ. Τώρα, κόντρα στη Μάιντς οι Βαυαροί έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν τα 50 νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην ιστορία της Bundesliga. Το Over 3,5 προσφέρεται στο 1.60.

Η Ντόρτμουντ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Φράιμπουργκ για την Bundesliga, όμως μετράει 7 σερί νίκες στο ζευγάρι, σκοράροντας 3+ γκολ σε κάθε μία από αυτές! Αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία στην ιστορία του πρωταθλήματος. Το διπλό τώρα πληρώνει 2.15.

Το μεσημέρι του Σαββάτου η Ατλέτικο φιλοξενεί τη Βαλένθια για τη LaLiga, με τους γηπεδούχους να μην χάνουν κανένα από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Μαδρίτη. Κέρδισαν, μάλιστα, και 5 πιο πρόσφατα από αυτά, ενώ ανεξαρτήτως έδρας οι «ροχιμπλάνκος» μετράνε 3 σερί νίκες με 0 παθητικό επί των «νυχτερίδων». Ο άσος πληρώνει 1.29, ενώ αν συνδυαστεί με N/G 1.90.

Κανένα από τα 29 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Φούλαμ δεν έχει χάσει η Μπέρνλι για το πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί; Στο 3.90 βρίσκουμε τον άσο.

Μεγάλο ντέρμπι στην Ολλανδία, όπου ο Άγιαξ αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ. Μπορεί ο «Αίαντας» να έχει κερδίσει τα 18 από τα 22 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια, όμως έχει χάσει και τα 2 πιο πρόσφατα από αυτά. Το διπλό τώρα προσφέρεται στο 2.15. Από εκεί και πέρα, ο Ουέντα κάνει απίθανα πράγματα με τη φανέλα των φιλοξενούμενων, έχοντας πετύχει 18 γκολ στις 15 πρώτες αγωνιστικές της Eredivisie. Ο τελευταίος παίκτης που σημείωσε 19 γκολ στα 16 πρώτα παιχνίδια ήταν ο Φαν Νίστελροϊ το 1999. Στο 2.05 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ουέντα.

Η Λανς εντυπωσιάζει στη Γαλλία και βρίσκεται στην κορυφή της Ligue 1. Τώρα, υποδέχεται τη Νις, ψάχνοντας τη 12η νίκη στα 16 πρώτα ματς της σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, προέρχονται από 6 διαδοχικές εντός έδρας νίκες για την κορυφαία της επίδοση από τον Ιανουάριο του 2023. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.53.

7 - Nice s’est incliné lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, égalant la pire série de son histoire après octobre-novembre 1960, avril-août 1964 et octobre-décembre 2013. MalHaise. #OGCNSCO pic.twitter.com/zz2OcWV49n — OptaJean (@OptaJean) December 7, 2025

Το πρόγραμμα στην Ισπανία κλείνει το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Ράγιο Βαγιεκάνο φιλοξενεί την Μπέτις. Οι «βερδιμπλάνκος» τρέχουν εκτός έδρας αήττητο σερί 7 αγώνων στην κατηγορία, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από τη σεζόν 1996-97. Θα διευρύνουν το σερί; Στο 1.93 βρίσκουμε το διπλό Draw No Bet.

Η Τράμπζονσπορ υποδέχεται την Μπεσίκτας στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής στην Τουρκία. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία από το 1984, ενώ στη Super Lig τρέχουν αήττητο σερί 10 αγωνιστικών. Θα φτάσουν ξανά στη νίκη; Στο 2.37 βρίσκουμε τον άσο.

