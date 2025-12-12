Η Marca επικαλείται πληροφορίες, αναφέροντας πως οι άνθρωποι των Καταλανών έχουν καταστήσει σαφές στον Γερμανό πως έχει μονάχα δυο επιλογές, όσον αφορά το μέλλον του.

Ενώ ο Χάνσι Φλικ δείχνει μια... διάθεση να προσαρμόζει, σε ορισμένες των περιπτώσεων, το στυλ παιχνιδιού της ομάδας του, με φόντο το αποτέλεσμα, στον ορίζοντα υπάρχει και το θέμα του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Γερμανός πορτιέρε έχει επιστρέψει για τα καλά στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα, ενώ βρέθηκε και στην αποστολή του αγώνα με την Άιντραχτ (9/12, 2-1) για το Champions League. Φαίνεται όμως πως το μέλλον του στον σύλλογο είναι μετέωρο.

Βάσει δημοσιεύματος της Marca, φαίνεται πως οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» έχουν καταστήσει σαφές στον 33χρονο κίπερ ότι το σενάριο να καθίσει ξανά ως βασικός κάτω από την εστία της Μπάρτσα δεν... παίζει. Πέραν αυτού, του έχουν δώσει να αντιληφθεί πως ουσιαστικά έχει δυο επιλογές, για το άμεσο μέλλον του.

Η χρόνια απουσία του από τα γήπεδα, αλλά και το υψηλό κασέ του, δεδομένα θα αποτρέψουν συλλόγους από το να προσφέρουν χρήματα για να τον αποκτήσουν. Έτσι, ο Τερ Στέγκεν θα πρέπει να αποφασίσει αν θα μείνει στον πάγκο, πίσω από τον Τζοάν Γκαρθία, ή θα φύγει με τη μορφή δανεισμού. Με το Μουντιάλ του 2026 να πλησιάζει, ο Γερμανός θα ήθελε να πάρει χρόνο συμμετοχής, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στο ρόστερ του Νάγκελσμαν.