Η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ματς με τον Λεβαδειακό, αναφέροντας ότι η αντίπαλη ομάδα δεν αποδέσμευσε εισιτήρια για τον κόσμο των Βυσσινί.

Η ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε ότι η διοίκηση του Λεβαδειακού δεν επέτρεψε τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της για τον αγώνα του Σαββάτου (13/12), επομένως θα παίξουν χωρίς τον κόσμο τους στη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Βυσσινί, παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας οι υπεύθυνοι του Λεβαδειακού δεν αιτιολόγησαν την απόφασή τους να μην δώσουν εισιτήρια στους οπαδούς της Λάρισας.

Τέλος, η ΑΕΛ Novibet υπονόησε ότι η στάση αυτή μαρτυρά το ότι η αντίπαλη ομάδα δεν επιθυμεί την παρουσία των δικών της φιλάθλων στο γήπεδο για το ματς της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.





Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ότι με αποκλειστική υπαιτιότητα της ΠΑΕ Λεβαδειακός δεν κατέστη δυνατή η διάθεση εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ομάδας μας.

Παρά τις προσπάθειες μας από τη Δευτέρα 08/12 με τους υπεύθυνους του Λεβαδειακού για την αποδέσμευση των εισιτηρίων του αυριανού αγώνα, μέχρι και σήμερα λαμβάνουμε ανούσιες δικαιολογίες.

Πέραν αυτού ο κόσμος μας θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα συνεννόησης με τη διοίκηση της αντίπαλης ομάδας και ερμηνεύουμε την όλη στάση τους ως απροθυμία προσέλευσης φιλάθλων της ΑΕΛ Novibet».