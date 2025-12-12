Η ΑΕΚ της Ευρώπης είναι εδώ με μάτι που γυαλίζει

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το μπόι που υψώνει ξανά η ΑΕΚ ευρωπαϊκά με το νέο μεγάλο διπλό στη Σαμσούντα και για τη νοοτροπία νικητή με την οποία υπέγραψε την ανατροπή.

Από το κατακαλόκαιρο, όταν η ΑΕΚ έμπαινε στη διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών στοχεύοντας σε τρεις προκρίσεις χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους, ένα ήταν το ζητούμενο. Ήταν επιβεβλημένο για το κλαμπ να βρεθεί καταρχάς στη League Phase του Conference League. Και από αυτή τη γωνία είχαμε επισημάνει πολλές φορές το πόσο μεγάλη ανάγκη είχε η ΑΕΚ φέτος μια καλή ευρωπαϊκή παρουσία, την οποία αγνοούσε εδώ και κάποια χρόνια και ήταν ο λόγος που είχε χάσει πολύτιμο έδαφος, το οποίο της κόστιζε. Τώρα όμως η Ένωση υψώνει ξανά το μπόι της στην Ευρώπη, πηγαίνοντας μάλιστα για τη μεγαλύτερη ετήσια συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της και φωνάζοντας ότι η ΑΕΚ της Ευρώπης είναι εδώ!

Το μεγάλο διπλό στη Φλωρεντία πριν δύο εβδομάδες άνοιξε την όρεξη. Ένα μεγάλο αποτέλεσμα που έψαχνε η Ένωση μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές κατά τις οποίες είχαν χαθεί σημαντικοί βαθμοί στο δρόμο για το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Και από τη στιγμή που η όρεξη της ΑΕΚ άνοιξε, ήρθε και το χθεσινοβραδινό νέο τεράστιο διπλό με ανατροπή μέσα στη Σαμσούντα για να σβήσει με τον πιο εμφατικό τρόπο τις απώλειες και να σπρώξει την ΑΕΚ προς τον μεγάλο στόχο της, ο οποίος πλέον είναι στα χέρια της.

Η νοοτροπία του νικητή και η ορμή της ΑΕΚ τους παρέσυρε

Όλη η ουσία είναι στα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς στην Τουρκία, με τον Σέρβο κόουτς να πλέκει το εγκώμιο των παικτών του για τη νοοτροπία που έδειξαν για να φτάσουν την ανατροπή, καταθέτοντας στο γήπεδο την αγωνιστική φιλοσοφία την οποία θέλει να βλέπει από τους ίδιους. Αυτή η νοοτροπία νικητή που έχει επαναφέρει στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς ήταν εκείνη που στο δεύτερο μέρος στη Σαμσούντα έκανε την Ένωση να «πνίξει» τη Σάμσουνσπορ με μάτι που γυάλιζε και να φύγει με ένα νέο σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα από ένα μέρος άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του κλαμπ.

Η ΑΕΚ είχε πάει αποφασισμένη στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ. Παρ' όλα αυτά στο πρώτο μέρος όλα πήγαν στραβά από το ξεκίνημα. Βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να βρει το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που παράγει τελευταία στο νικηφόρο σερί που έχει χτίσει και πολύ περισσότερο δεν μπόρεσε να βγάλει την ένταση και την ενέργεια που απαιτούνταν κόντρα σε μια αντίπαλο που έτρεχε λυσσαλέα. Όμως στο δεύτερο μέρος η κατάσταση άλλαξε ολοκληρωτικά υπέρ της ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι μπαίνοντας με πάθος και ορμή και έχοντας στο μυαλό τους μόνο το πώς θα έφταναν στην ανατροπή, ισοπέδωσαν τη Σάμσουνσπορ, οι παίκτες της οποίας αδυνατούσαν πλέον να ακολουθήσουν τον ρυθμό τους ξεμένοντας και από δυνάμεις.

Η επιβλητική μεσαία γραμμή της ΑΕΚ και η σφραγίδα Νίκολιτς

Η εκπληκτική φαουλάρα του Μαρίν έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή και ο καθοριστικός Κοϊτά που είχε κερδίσει το φάουλ στην ισοφάριση, με μια τρομερή προσωπική ενέργεια έκανε πλάκα στον προσωπικό του αντίπαλο και με μια σουτάρα έφερε τα πάνω-κάτω. Η ΑΕΚ με την αυτοπεποίθηση πλέον να ξεχειλίζει έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, με τους Περέιρα, Μαρίν και Πινέδα να κυριαρχούν στον άξονα απέναντι στην τουρκική ομάδα που σαστισμένη δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της ΑΕΚ το ένα μετά το άλλο. Το τρίτο γκολ δεν ήρθε, ωστόσο η ΑΕΚ διαχειρίστηκε έξυπνα το προβάδισμά της στο σκορ από κάποιο σημείο και έπειτα χωρίς να δεχθεί πραγματική απειλή. Μέχρι φυσικά τη φάση του 95' όπου ο Ρότα πήρε το... αίμα του πίσω για το λάθος του στο αυτογκόλ του Μουκουντί και πάνω στη γραμμή έσωσε την ισοφάριση. Θα ήταν κρίμα και άδικο άλλωστε αυτή η συγκλονιστική εμφάνιση του δευτέρου μέρους να μην συνοδευόταν από αυτό το διπλό.

Παρά την κούραση από τα συνεχόμενα ματς, παρά τις απουσίες που υπήρχαν, οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν κατάθεση ψυχής. Έχτισαν με συνέπεια για άλλη μια φορά πάνω στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία που βελτιώνουν συνεχώς υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς, ο οποίος βάζει τη σφραγίδα του σε αυτό που βλέπουμε, και πλέον απέχουν ένα βήμα από το να κάνουν πράξη αυτό που έχουν φέρει τόσο κοντά μετά τα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα. Να νικήσουν την Κραϊόβα στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια και να κλείσουν οριστικά μια θέση που οδηγεί απευθείας για τους 16 τον Μάρτιο, αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο γύρο που προσθέτει δύο επιπλέον παιχνίδια τον Φεβρουάριο. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη ωστόσο υπάρχει το Αγρίνιο την Κυριακή. Ένα ματς παγίδα για πολλούς και διάφορους λόγους και μόλις μερικές μέρες μετά τη μεγάλη προσπάθεια στη Σαμσούντα. Η προσοχή αποκλειστικά στο διπλό κόντρα στον Παναιτωλικό. Αυτό είναι τώρα η προτεραιότητα και είμαι σίγουρος ότι με αυτό θα «ποτίσει» το μυαλό των παικτών του και ο Νίκολιτς...