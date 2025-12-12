Ο υπερυπολογιστής έλαβε υπόψιν του τα χθεσινά αποτελέσματα και υπολογίζει με τα νέα δεδομένα τις πιθανότητες για ένα πιθανό συναπάντημα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα Play Offs του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν αμφότεροι ισόπαλοι κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς το βράδυ της Πέμπτης (11/12) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και είδαν τον στόχο της οκτάδας να μετατρέπεται σιγά σιγά σε... όνειρο.

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, αν κι εκείνη έπαιζε με δέκα παίκτες από το 32ο λεπτό, με αποτέλεσμα να μείνουν στο 0-0 και να απωλέσουν μία τεράστια ευκαιρίες για να φτάσουν πολύ κοντά στην πρώτη οκτάδα.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έμεινε στο 3-3 με την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία σ' ένα παιχνίδι με δύο ανατροπές, στο οποίο χρειάστηκε το γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό του αγώνα για να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Τα αποτελέσματα αυτά έφεραν τον Παναθηναϊκό στην 15η θέση με 10 βαθμούς και τον ΠΑΟΚ στην 18η με 9, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες για ελληνικό εμφύλιο στην φάση των Play Offs εξακολουθούν να υφίστανται.

Η βαθμολογία του Europa League

Λιόν 6 (13-3) 15 Μίντιλαντ 6 (13-5) 15 Άστον Βίλα 6 (10-4) 15 Μπέτις 6 (11-4) 14 Φράιμπουργκ 6 (9-3) 14 Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14 Μπράγκα 6 (10-5) 13 Πόρτο 6 (9-4) 13 Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12 Ρόμα 6 (10-5) 12 Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11 Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) 11 Μπολόνια 6 (9-5) 11 Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) 10 Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10 Γκενκ 6 (7-6) 10 Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10 ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9 Θέλτα 6 (12-9) 9 Λιλ 6 (10-7) 9 Γιουνγκ Μπόις 6 (8-12) 9 Μπραν 6 (6-7) 8 Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7 Σέλτικ 6 (7-11) 7 Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7 Βασιλεία 6 (8-9) 6 Στεάουα 6 (7-11) 6 Γκόου Αχεντ Ιγκλς 6 (5-11) 6 Στουρμ Γκρατς 6 (4-8) 4 Φέγενορντ 6 (7-13) 3 Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3 Ουτρέχτη 6 (3-9) 1 Ρέιντζερς 6 (3-11) 1 Μάλμε 6 (2-12) 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (2-18) 1 Νις 6 (4-13) 0

Το σενάριο για ελληνικό εμφύλιο στα Play Offs

Σύμφωνα με το Football Meets Data, το σενάριο να συναντηθούν στα Play Offs της διοργάνωσης οι δύο ελληνικές μπορεί να μην είναι από τα πρώτα, όμως συγκεντρώθει ένα σημαντικό ποσοστό πιθανότητων.

Πιο συγκεκριμένα, για τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ αποτελεί τον 8ο πιο πιθανό αντίπαλο στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης με 5,5% ενώ για τον ΠΑΟΚ είναι το 11ο πιο πιθανό σταύρωμα με το ποσοστό να είναι κατάτι χαμηλότερο 5,3%.

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Φενέρμπαχτσε με 8,3% Λιλ με 7,9% Βικτόρια Πλζεν με 7,5% Γκενκ με 7,3% Ερυθρός Αστέρας με 7,3% Θέλτα με 7,2% Νότιγχαμ Φόρεστ με 6,1% ΠΑΟΚ με 5,5%

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ