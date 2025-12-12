Η σιγουριά του Παναθηναϊκού για την 24αδα και οι πιθανότητές του για την 8αδα

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να εξασφαλίσει σχεδόν την 24αδα, παρά την γκέλα με την Πλζεν και να κρατήσει ζωντανές κάποιες πιθανότητες για την πρώτη 8αδα.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, αφού έμεινε στο 0-0 με τους Τσέχους, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε για μία ώρα παιχνιδιού με παίκτη παραπάνω.

Οι «πράσινοι» πέταξαν έτσι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να φτάσουν μία ανάσα από την πρώτη 8αδα και τώρα με τα παιχνίδια με την Φερεντσβάρος εκτός και την Ρόμα εντός να απομένουν τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά δύσκολα για τον συγκεκριμένο στόχο.

Πλέον, το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 15η θέση με 10 βαθμούς έχοντας τετραπλή ισοβαθμία με τις Πλζεν, Γκενκ και Ερυθρό Αστέρα.

Η πιθανότερη συγκομιδή βαθμών για τον Παναθηναϊκό

Τα δύο ματς που έχουν απομείνει στον Παναθηναϊκό έχουν σημαντικό βαθμό δυσκολίας και γι' αυτό σύμφωνα με το Football Meets Data το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει την παρουσία του στην League Phase έχοντας δέκα βαθμούς, δηλαδή να μην πάρει κανέναν άλλον. Σε μικρή απόσταση είναι και τα ενδεχόμενα να τελειώσει με 11 ή 13 βαθμούς, να κάνει δηλαδή ακόμα μια ισοπαλία ή μία νίκη.

Αναλυτικά οι πιθανότεροι βαθμοί

10: 26,5%

11: 24%

12: 5,5%

13: 25,3%

14: 12%

16: 6,7%

Σχεδόν 100% στην 24αδα, ζωντανή ακόμα η 8αδα

Μπορεί το «τριφύλλι» να απώλεσε μία σημαντική ευκαιρία να κάνει ένα βήμα για την πρώτη οκτάδα, ωστόσο οι πιθανότητές του δεν έχουν ακόμα εκλείψει εντελώς, έχοντας ακόμα κάποιες ελάχιστες ελπίδες για να τερματίσει από την 8η μέχρι και την 5η θέση.

Το πιθανότερο βέβαια σενάριο αυτή τη στιγμή θέλει τον Παναθηναϊκό κάπου μεταξύ της 15ης και της 22ης θέσης. Όσον αφορές τις πιθανότές του να μείνει εκτός πρώτης 24αδας, αυτές φτάνουν μόλις το 0,5%, κάτι που σημαίνει πως η ευρωπαϊκή τους συνέχεια έχει πλέον εξασφαλιστεί.

Από την παρακάτω λίστα λείπουν οι θέσεις στις οποίες οι «πράσινοι» δεν έχουν την παραμικρή πιθανότητα να τερματίσουν.

Αναλυτικά οι πιθανότητες για κάθε θέση

5: 0.1%

6: 0.3%

7: 1.3%

8: 1.9%

9: 2.0%

10: 1.2%

11: 1.3%

12: 2.9%

13: 4.4%

14: 5.7%

15: 7.6%

16: 8.5%

17: 8.3%

18: 9.0%

19: 10.2%

20: 11.3%

21: 10.0%

22: 7.8%

23: 4.3%

24: 1.5%

25: 0.4%

26: 0.1%

Τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού

22 Ιανουαρίου Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 22.00

29 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός – Ρόμα 22.00