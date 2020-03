Στις 17 Απριλίου το ντραφτ για το WNBA χωρίς παίκτριες και κόσμο (pic)

Στις 17 Απριλίου όπως είχε προγραμματιστεί εξ αρχής, θα διεξαχθεί το φετινό ντραφτ του γυναικείου ΝΒΑ.

Με επίσημη ενημέρωση το WNBA ενημέρωσε πως η διαδικασία θα γίνει virtually. Δεν θα υπάρχει κόσμος, δεν θα υπάρχουν οι παίκτριες που θα συμμετέχουν και τα πάντα θα γίνουν online.

Φυσικά θα υπάρξει κάλυψη του γεγονότος ώστε να το παρακολουθήσει όποιος θέλει εκτός φυσικά όσων εμπλέκονται.

The WNBA just announced that its draft will go ahead as scheduled -- albeit virtually without players, guests or media -- on April 17

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 26, 2020