Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε τους εκατοντάδες οπαδούς του Άρη που ταξίδεψαν στη Ρουμανία για να συμπαρασταθούν στην ομάδα.

Ο Άρης δεν κατάφερε να προκριθεί στα Playoff του Eurocup καθώς το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του έλαβε πρόωρο τέλος έπειτα από την ήττα από την Κλουζ. Εκατοντάδες φίλοι του Άρη ταξίδεψαν – αεροπορικώς και οδικώς – στη ρουμανική πόλη για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους και με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ τους ευχαρίστησε για την έντονη συμπαράστασή τους.

«Η ιδιοκτησία, η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι καλαθοσφαιριστές του ΑΡΗ Betsson, ευχαριστούν από καρδιάς τους εκατοντάδες φιλάθλους της ομάδας που στήριξαν για 40 λεπτά την προσπάθεια στη Napoca. Ακόμα κι όταν φάνηκε ότι ο αγώνας δεν πήγαινε όπως θέλαμε, δε σταμάτησαν να τραγουδούν, παραδιδοντας μαθήματα πίστης και αφοσίωσης. Γι' αυτούς και για όλους όσοι είναι δίπλα μας στη νέα εποχή, θα γίνουν όσα είναι δυνατόν για να επιστρέψει ο ΑΡΗΣ Betsson πιο δυνατός στην Ευρώπη. Στην παρούσα φάση, συνεχίζουμε ενωμένοι στις εγχώριες υποχρεώσεις μας, για το καλύτερο δυνατό φινάλε στη σεζόν», έγραψε στον λογαριασμό της στα social media.