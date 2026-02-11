Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν πραγματοποίησε την κοπή της πίτας λόγω του χαμού της μητέρας του Εργκίν Άταμαν.

Η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν Αταμάν, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR και την οικογένειά του.

Στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της βρέθηκαν ο Head of Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Σάββας Αρώνης, και ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης, οι οποίοι εκπροσώπησαν την «πράσινη» ΚΑΕ στο ύστατο χαίρε, ενώ τόσο η ομάδα, όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλαν στεφάνια ως ένδειξη συμπαράστασης.

Μάλιστα χθες (10/02) ήταν προγραμματισμένο το αγωνιστικό τμήμα (παικτες, προπονητές, επιτελείο και εργαζόμενοι του γηπέδου) των «πράσινων» να κόψει πίτα και το ανέβαλε λόγω της απώλειας της μητέρας του κόουτς Άταμαν.

Σήμερα έγινε η καθιερωμένη κοπή πίτας από τους εργαζόμενους της ΚΑΕ στο VIP Lounge του Telekom Center Athens, όπου δεν έδωσε το παρών κανένας από το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας.