«Βαρύς» ήταν ο πέλεκυς για τον Κόλιν Σέξτον μετά την άσεμνη χειρονομία του προς την... μπάλα για μια χαμένη βολή στο ματς κόντρα στους Νετς.

Στην αναμέτρηση των Σικάγο Μπουλς με τους Μπρούκλιν Νετς, ο Κόλιν Σέξτον προχώρησε σε μια άσεμνη χειρονομία ήταν κλήθηκε να στηθεί στη γραμμή της... φιλανθρωπίας.

Την στιγμή που είχε 1/2 βολές ο γκαρντ των «Ταύρων» έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο και μάλιστα σ' ένα ματς το οποίο ειρήσθω εν παρόδω μεταδιδόταν σε... παγκόσμια μετάδοση. Λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενο ότι θα πλήρωνε χρηματικό πρόστιμο. Και... σιγά μην το γλίτωνε.

Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά το NBA, ο Κόλιν Σέξτον θα κληθεί να πληρώσει 35.000 δολάρια γι' αυτήν την ενέργειά του. Πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό αναλογικά με το συμβόλαιό του Ουσιαστικά ούτε ένα... μεροκάματο δεν του «κόπηκε» καθώς λαμβάνει ημερησίως 51.000 δολάρια έχοντας στο σύνολο συμβόλαιο ύψους 18.350.000 δολαρίων για τη σεζόν 2025-26.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και έχοντας μετακομίσει πρόσφατα από την Γιούτα στο Σικάγο στο πλαίσιο του trade με τον Κόμπι Γουάιτ, ο Σέξτον έχει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3.7 ασίστ και 2 ριμπάουντ ανά 22 λεπτά συμμετοχής.