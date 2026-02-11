Ο Ολυμπιακός λύγισε τον ΠΑΟΚ με 78-73, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, «καθαρίζοντας» το ματς στην τρίτη περίοδο.

Στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης «στροφής» της Α1 Γυναικών, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, όμως στην επανάληψη οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ρυθμό. Στην τρίτη περίοδο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (59-48), βάζοντας τις βάσεις για το τελικό 78-73.

Κομβική ήταν η παρουσία των Τζόνσον και Ράμπερ, που σημείωσαν από 18 πόντους. Η Τζόνσον πρόσθεσε 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ η Ράμπερ «άγγιξε» το double double με 10 ριμπάουντ, μοιράζοντας παράλληλα 6 ασίστ. Από πλευράς ΠΑΟΚ, η Γουίλιαμς ξεχώρισε με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 17 πόντους είχε και η Μπαντού.