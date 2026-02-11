Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 78-73: Πάτησαν... γκάζι στην τρίτη περίοδο οι «ερυθρόλευκες» και πηραν το ματς
Στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης «στροφής» της Α1 Γυναικών, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, όμως στην επανάληψη οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ρυθμό. Στην τρίτη περίοδο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (59-48), βάζοντας τις βάσεις για το τελικό 78-73.
Κομβική ήταν η παρουσία των Τζόνσον και Ράμπερ, που σημείωσαν από 18 πόντους. Η Τζόνσον πρόσθεσε 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ η Ράμπερ «άγγιξε» το double double με 10 ριμπάουντ, μοιράζοντας παράλληλα 6 ασίστ. Από πλευράς ΠΑΟΚ, η Γουίλιαμς ξεχώρισε με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 17 πόντους είχε και η Μπαντού.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 37-39, 59-48, 78-73
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Νικολοπούλου 7, Γούλφολκ 2, Καρλάφτη 13(3), Κριβάσεβιτς 2, Δίελα, Μπενέκη 6, Κολλάτου 12, Τζόνσον 18, Ράμπερ 18(2), Ντάλα.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού 7(1), Γουίλιαμς 17(3), Γιαννούδη, Βιντσιλαίου, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 13(2), Παπαϊωάννου 3(1), Μανίς 12(1), Μπαντού 17(2).
Αποτελέσματα 17ης Αγωνιστικής
Τετάρτη 11/2
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 78-73
Κυριακή 1/2
Ανόρθωση Βόλου-Παναθηναϊκός 79-99
ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός 71-66
Αποτελέσματα (Σάββατο 31/1)
Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59
Παναθλητικός-Αθηναϊκός 67-109
H βαθμολογία
1) Αθηναϊκός 33
2) Παναθηναϊκός 31
3) Ολυμπιακός 29
4) ΠΑΣ Γιάννινα 26
5) Πανσερραϊκός 26
6) Πρωτέας Βούλας 25
7) Παναθλητικός 23
8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 21
9) ΠΑΟΚ 21
10) Αμύντας 18
11) Ανόρθωση Βόλου 17
Η επόμενη αγωνιστική (19η, 14-15/2)
Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα
Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός
Ολυμπιακός-Αμύντας
Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Ρεπό: Πανσερραϊκός
