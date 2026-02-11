Ζντοβτς: «Μπορεί στα χαρτιά να είμαστε το φαβορί...»

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup και ο Γιούρι Ζντοβτς κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» φέρει την ταμπέλα του φαβορί.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από τη Μπιλμπάο στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup και πλέον θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Γιούρι Ζνοβτς ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του μετά την ήττα από τους Βάσκους: «Συγχαρητήρια στη Μπιλμπάο. Είχαμε την ευκαιρία για μια νίκη γοήτρου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Στην τέταρτη περίοδο το σκορ ήταν 12-24, δεν είχαμε την απαραίτητη εξυπνάδα στο τέλος. Το συναίσθημα θα ήταν καλύτερο αν κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κάποιο μομέντουμ, αλλά κάναμε άμεσα κάποια λάθη και μας τιμώρησαν. Έβαλαν κάποια μακρινά και δύσκολα σουτ και, όπως έχω ξαναπεί, όταν παίζεις εκτός έδρας και βάζεις μεγάλα τρίποντα, έχεις περισσότερες πιθανότητες. Η άμυνά μας δεν ήταν στο επίπεδο που θέλαμε, δεχτήκαμε 88 πόντους, χάσαμε και πάλι αρκετές βολές, παρότι έχουμε προπονηθεί σε αυτό. Είμαστε μια νέα ομάδα και τέτοια παιχνίδια είναι ευκαιρία να μάθουμε πολλά από τους αντιπάλους και για το πώς αντιδρούν οι παίκτες μας σε κρίσιμες στιγμές».

Για τα νοκ-άουτ με το Περιστέρι: «Μάθαμε πριν τελειώσει το παιχνίδι μας ότι θα αντιμετωπίσουμε το Περιστέρι. Τελευταία παίζει πολύ καλά, αλλά τώρα επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Τα παιχνίδια με το Περιστέρι είναι μετά τη διακοπή, τώρα κοιτάμε την ΑΕΚ και το Κύπελλο που ακολουθεί».

Για το τι συνέβη στην 4η περίοδο και την επιμονή στον Μουρ, που είχε θέμα στην άμυνα σε εκείνο το σημείο: «Προσπαθήσαμε με αλλαγές στην άμυνα, κάποια στιγμή σταματήσαμε τον ρυθμό τους, αλλά προσαρμόστηκαν. Τον εμπιστευόμαστε και επιμείναμε στον Μουρ σε εκείνο το σημείο, γιατί ξέρει τι να κάνει. Όταν χάνουμε, σκεφτόμαστε πολλά. Τον εμπιστευόμαστε γιατί, στις κρίσιμες στιγμές, ξέρει τι να κάνει. Έβαλαν κάποια μακρινά και δύσκολα σουτ. Δεν μπορώ να πω στους παίκτες μου ότι δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ήταν εκεί, έπαιξαν άμυνα. Κάναμε ένα ροτέισον σε κάποια σημεία. Θέλω να δω όλο το παιχνίδι στο βίντεο, τώρα έχω δει μόνο το τελευταίο λεπτό. Ίσως μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο διαφορετικό ροτέισον, αλλά εμπιστεύεσαι κάποιους παίκτες, ειδικά στην άμυνα με αλλαγές, και το παιχνίδι τελείωσε όπως τελείωσε».

Για το αν το Περιστέρι είναι πιο εύκολος αντίπαλος: «Όχι, καθόλου… Μπορεί στα χαρτιά να είμαστε το φαβορί και η πίεση να είναι σε εμάς. Πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι διαφορετικά από του πρωταθλήματος. Διαφορετική ατμόσφαιρα, διαφορετικοί διαιτητές. Θα είναι πολύ δύσκολα, καθώς και οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν είναι πολύ καλές. Βέβαια, το σύστημα διεξαγωγής είναι μια μεγάλη λοταρία, με αυτή τη διαφορά πόντων. Θα είναι σίγουρα ενδιαφέροντα και κλειστά παιχνίδια. Στο τέλος της ημέρας, το Περιστέρι έχει κερδίσει εκτός έδρας τη Μπιλμπάο, τη Σαραγόσα, την Πετκιμσπόρ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα».