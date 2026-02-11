Ρίτσαρντ Σιάο: «Αυτό είναι απλώς καύσιμο για ότι έρχεται»

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media ο Ρίτσαρντ Σιάο έγραψε για τον αποκλεισμό του Άρη ότι… «θα επιστρέψουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί».

Ο Άρης αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup έπειτα από τη βαριά ήττα στη Ρουμανία από την Κλουζ. Άμεση ήταν η αντίδραση του ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης καθώς με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media, ο Ρίτσαρντ Σιάο έγραψε ότι οι «κίτρινοι» θα επιστρέψουν καλύτεροι και πιο δυνατοί.

«Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Αυτή τη φορά δεν πήγε έτσι όπως θα θέλαμε αλλά είμαι περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο παλέψαμε και για την πρόοδο. Αυτό είναι απλώς το καύσιμο για ότι έρχεται. Θα επιστρέψουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί του χρόνου», έγραψε.