Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε ενόψει του ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ και εκθείασε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague όπου θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

O Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε ενόψει της αναμέτρησης στον Πειραιά και εκθείασε την εικόνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ αναφέρθηκε στους παίκτες που θέλει να περιορίσει.

Αναλυτικά

Για το γεγονός πως η ομάδα του θα είναι το αουτσάιντερ στο ματς: «Ίσως κάποιες φορές είναι καλύτερο να έχεις αυτόν τον ρόλο. Δεν έχει σημασία με ποιον ρόλο μπαίνεις στο παιχνίδι, σημασία έχει πώς βγαίνεις από αυτό. Μερικές φορές το να είσαι το αουτσάιντερ, κάποιος που τον υποτιμούν, είναι καλό γιατί σέβεσαι περισσότερο τον αντίπαλό σου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αξίζει σεβασμό, είναι χτισμένος για να βρίσκεται στην κορυφή. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε αυτή την έδρα. Έχουν το πλεονέκτημα σε κάθε τομέα. Εμείς απλώς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να μας επηρεάσουν»,

Για τους παίκτες που θέλει να περιορίσει: «Τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοβ. Είναι επίσης σημαντικό να λειτουργήσει καλά η επίθεσή μας, γιατί ξέρουμε πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να μετατρέψει σε πόντους τα κακά μας σουτ ή τα λάθη μας. Και πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ».

Για τη «μάχη» στη ρακέτα: «Πάντα είναι το πιο σημαντικό. Το ριμπάουντ είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για κάθε προπονητή και σε κάθε προετοιμασία αγώνα. Αν δεν είμαστε σε υψηλό επίπεδο εκεί, κάθε φορά, τι συζητάμε; Πιθανότατα θα έχουμε προβλήματα».

Για τον Γιάγκο Ντος Σάντος: «Ίσως το 99% των παικτών να μην άντεχε όσα έχει περάσει ο Γιάγκο. Σεβασμός σε εκείνον. Πολλές φορές έχω πει στα αποδυτήρια πόσο θάρρος έχει αυτό το παιδί για να αντέξει όλες τις αδικίες που του συνέβησαν. Δεν ήταν εύκολο για μένα να τον βάλω στη σωστή κατάσταση, στον σωστό ρόλο. Το διαχειρίστηκε σαν άντρας. Είναι σίγουρα ένας από τους παίκτες που μας δίνουν σταθερότητα, ειδικά στη θέση του πόιντ γκαρντ. Σε ορισμένες φάσεις χρειάζεσαι πραγματικά καλή οργάνωση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχεις έναν ρόλο, μετά να μην έχεις, και έπειτα να παίζεις… Βγάζω το καπέλο σε εκείνον για την αντίδρασή του. Είναι εκπληκτικός».

Για την επιστροφή του Τάισον Κάρτερ στις προπονήσεις: «Δίνω προσοχή και σε άλλα πράγματα. Μιλήσαμε χθες. Ξεκίνησε προπονήσεις. Είναι μεγάλο το διάστημα αποχής· πρέπει πρώτα να είναι απόλυτα έτοιμος σωματικά και μετά θα δούμε τακτικά πώς θα τον εντάξουμε».