ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 87-88: Δεν τα κατάφερε και τώρα «εμφύλιος» με Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον πόντο από την Μπιλμπάο (87-88) κι έτσι τερματίζοντας δεύτερος στον όμιλο θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στη φάση των «8» του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την Μπιλμπάο στο Παλατάκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup με αμφότερες τις ομάδες να έχουν τσεκάρει το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε με 87-88 κι έτσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου όπερ και σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στο επόμενο στάδιο της φάσης των «8».

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με επιθετική διάθεση στο ματς, έχοντας τον Άλεν σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς σημείωσε τους 8 από τους πρώτους 10 πόντους της ομάδας του. Ο Μέλβιν με τρίποντο έβαλε τους «ασπρόμαυρους» μπροστά, με τον Δικέφαλο να αποκτά ένα μικρό προβάδισμα και να προηγείται 16-13. Η Μπιλμπάο αντέδρασε, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και ισοφαρίζοντας σε 20-20, όμως ο ΠΑΟΚ «απάντησε» άμεσα. Με σερί 7-0 ξέφυγε με 30-21, δείχνοντας να ελέγχει τον ρυθμό, πριν ο Τζαβόρσκι μειώσει με τρίποντο σε 30-24.

Οι Βάσκοι επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι και με επιμέρους 2-11 πέρασαν μπροστά με 32-35. Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε από τα χέρια των Μέλβιν και Ταϊρί, που έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα (38-37), ωστόσο η Μπιλμπάο παρέμενε κοντά στο σκορ (40-42). Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ πάτησε «γκάζι» και με εντυπωσιακό 10-0 σερί έκλεισε το 20λεπτο στο +8 (50-42), αποκτώντας σημαντικό μομέντουμ.

 

Μετά την ανάπαυλα, ο Δικέφαλος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Με επιμέρους 9-2 ανέβασε τη διαφορά στο +12 (63-51), επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Η Μπιλμπάο, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει, βρίσκοντας σκορ έξω από τα 6,75 και μειώνοντας σε 65-57. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την επιθετική του συνέπεια, με τους Ντίμσα και Περσίδη να δίνουν λύσεις και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +14 (75-61). Παρ’ όλα αυτά, ο Φρέι με τρίποντο κράτησε τους φιλοξενούμενους κοντά, διαμορφώνοντας το 75-66, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Με ένα επιμέρους 2-9 ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, με την Μπιλμπάο να φτάνει σε απόσταση δύο κατοχών (77-73). H Μπιλμπάο συνέχισε την επιθετική της διάθεση και κατάφερε μάλιστα να περάσει και μπροστά με κάτι λιγότερο από τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Oι Χουγκάζ και Ταϊρί έφεραν το ματς στα ίσα (87-87) και η Μπιλμπάο από τη γραμμή των βολών πήρε τελικά τη νίκη (87-88).

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88

O ΜVP... Ο Μέλβιν Πάντζαρ με double double 14 πόντων , 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τίμι Άλεν με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 15-22 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας.

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Timmy Allen *27:43206/1346.15%3/837.5%3/560%5/5100%24612000420
2Cleveland Melvin *24:08104/666.67%3/475%1/250%1/250%033201001011
5Breein Tyree *28:0673/933.33%3/560%0/40%1/1100%22424130-29
6Antonis Koniaris10:2341/1100%1/1100%0/00%2/450%0112111045
9Nikos Chougkaz17:5073/837.5%3/560%0/30%1/250%31402000-95
11Clifford Omoruyi15:2683/475%3/475%0/00%2/366.67%24603002014
13Thodoris Zaras00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
18Nikos Persidis10:4051/333.33%0/20%1/1100%2/2100%04401010-78
20Konstantinos Iatridis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
26Ben Moore *24:30113/560%3/560%0/00%5/862.5%33613100-112
33Tomas Dimsa21:00135/955.56%2/366.67%3/650%0/00%00022210010
?Patrick Beverley *20:1421/520%1/250%0/30%0/10%02263000-45
Team/Coaches112
TOTAL2008730/6347.62%22/3956.41%8/2433.33%19/2867.86%1224361622762

Surne Bilbao BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Margiris Normantas16:3641/520%1/250%0/30%2/2100%02225210123
3Harald Frey20:4552/922.22%1/425%1/520%0/00%01141100-92
7Justin Jaworski *19:20155/955.56%1/333.33%4/666.67%1/250%01103300-118
8Urko Madariaga00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Martin Krampelj22:01124/757.14%2/366.67%2/450%2/450%44803101615
11Darrun Hilliard16:3041/714.29%1/333.33%0/40%2/366.67%11222210-110
13Bassala Bagayoko *11:5540/10%0/10%0/00%4/4100%03311100-86
18Luke Petrasek *23:4473/650%2/366.67%1/333.33%0/00%2130200047
19Melwin Pantzar *22:26145/955.56%3/650%2/366.67%2/2100%066103100725
22Aleix Font *24:23103/560%0/20%3/3100%1/1100%123140001412
32Tryggvi Hlinason22:20135/5100%5/5100%0/00%3/475%43714213122
Kepa De Castro00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches10100000
TOTAL2008829/6346.03%16/3250%13/3141.94%17/2277.27%13243721281334
@Photo credits: eurokinissi
     

