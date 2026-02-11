Gazzetta Awards 2025: Το καρναβάλι του Πρίντεζη και το «ΝΤΟΥ» του Σπανούλη μετά τη βράβευσή του
Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.
Στα ονόματα των νικητών βρέθηκε φυσικά και ο προπονητής της Μονακό και της Εθνικής ομάδας μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής συνέδεσε το όνομα του με μια ιστορική στιγμή του ελληνικού μπάσκετ. Την επιστροφή στο βάθρο των νικητών. Μάλιστα την τελευταία φορά που η Εθνική κατέκτησε κάποιο μετάλλιο ο V-Span ήταν παίκτης της ομάδας, 16 χρόνια πριν. Το βραβείο παρέλαβε από τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργο Πρίντεζη και Θοδωρή Παπαλουκά.
Πέρα από τη συμβολική στιγμή, που ο «Kill Bill» παρέλαβε το βραβείο του από τους ανθρώπους με τους οποίους είχε μοιραστεί, παρκέ, αποδυτήρια, συναισθήματα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το backstage της βράβευσής του. Όταν αποφορτίστηκε το κλίμα τότε κι αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες του αθλητισμού μπόρεσαν να... λυθούν. Συγκεκριμένα, Διαμαντίδης, Πρίντεζης και Παπαλουκάς είχαν χαλαρή διάθεση και προτίμησαν να μιλήσουν για το επίκαιρο... καρναβάλι με την κουβέντα να πηγαίνει σε στολές, άρματα και όλα αυτά φυσικά μπροστά στην κάμερα του Gazzetta.
Όταν η συζήτηση... σοβάρεψε και οι τρεις legends κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, τότε διατήρησαν το χιούμορ τους με τον Ομοσπονδιακό προπονητή να τους κάνει... ντου και να κάνει τη στιγμή ακόμα πιο απολαυστική!
