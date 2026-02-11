Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε στο πλευρό του Εργκίν Άταμαν στην κηδεία της μητέρας του. Στεφάνι απέστειλε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν Αταμάν, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR και την οικογένειά του.

Στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της βρέθηκαν ο Head of Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Σάββας Αρώνης, και ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης, οι οποίοι εκπροσώπησαν την «πράσινη» ΚΑΕ στο ύστατο χαίρε.

Παράλληλα, στεφάνια απέστειλαν τόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους προς τον προπονητή της ομάδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το «παρών» στην τελετή έδωσε και ο βοηθός του, Τσενκ Γιλντιρίμ.