Άταμαν: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο πλευρό του στο τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του
Η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν Αταμάν, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR και την οικογένειά του.
Στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της βρέθηκαν ο Head of Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Σάββας Αρώνης, και ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης, οι οποίοι εκπροσώπησαν την «πράσινη» ΚΑΕ στο ύστατο χαίρε.
Παράλληλα, στεφάνια απέστειλαν τόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους προς τον προπονητή της ομάδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το «παρών» στην τελετή έδωσε και ο βοηθός του, Τσενκ Γιλντιρίμ.
