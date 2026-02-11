O ΠΑΟΚ και το Περιστέρι θα αναμετρηθούν στους «8» του FIBA Europe Cup με στόχο μία θέση στην τετράδα της διοργάνωσης. Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων.

ΠΑΟΚ και Περιστέρι θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, σε έναν... εμφύλιο που έχει φόντο μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Το Περιστέρι επικράτησε της Πετκίμσπορ με 87-85, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον όμιλό του, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε οριακή ήττα από την Μπιλμπάο με 88-87 και ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση. Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους «8», διεκδικώντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

11/3 ΠΑΟΚ – Περιστέρι

18/3 Περιστέρι – ΠΑΟΚ