Μιλουτίνοφ: «Να μη μας ξεγελάσει το φιλικό περιβάλλον με τον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τοποθετήθηκε ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague όπου θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των «ερυθρόλευκων» για τη νοοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα του, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στον κόσμο των Πειραιωτών.

Αναλυτικά

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα: «Πρώτα από όλα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα ασυνήθιστο παιχνίδι, σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεγελάσει. Πρέπει να βγόυμε έξω και να παίξουμε το καλύτερο μας παιχνίδι για να κερδίσουμε, γιατί πλέον το Every Game Matters ισχύει ακόμη περισσότερο».

Για το αν μεγαλώνει ο εγωισμός της ομάδας αντιμετωπίζοντας ομάδες που κέρδισαν στον πρώτο γύρο: «Νομίζω ότι από τα τέλη Δεκέμβρη αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερα. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας και παίζουμε πολύ καλύτερα από ότι πριν. Επόμενως δεν θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τις ήττες στον πρώτο γύρο, αλλά με το ότι συνολικά το ομαδικό μας παιχνίδι, είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από ότι πριν».

Για το αν το ρεκόρ των 40 ασίστ κόντρα στον Προμηθέα μπορεί να γίνει και στη EuroLeague: «Δεν είναι εύκολο. Είναι διαφορετικό περιβάλλον και μια πραγματικά δύσκολη διοργάνωση. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά: Να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες και νομίζω ότι τελευταία έχουμε αρχίσει να το κάνουμε πολύ καλύτερα και αυτός είναι και ο λόγος που παίζουμε συνολικά καλύτερα».

Το μήνυμά του στον κόσμο ενόψει της αναμέτρησης: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα δω το γήπεδο και πάλι γεμάτο γιατί μας βοηθούν να παίζουμε καλύτερα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ φιλικό περιβάλλον στο αυριανό παιχνίδι, καθώς όλοι γνωρίζουν τι είδους σχέση έχουν οι οπαδοί μας με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα. Όπως είπα όμως, αυτό δεν θα πρέπει να μας ξεγελάσει, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι».