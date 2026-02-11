Όπως έγινε γνωστό η 1η φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final Four έκλεισε πριν καν... ανοίξει καλά-καλά και η Euroleague θα ανοίξει νέο παράθυρο σε όσους αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.

Το πρωί της Τετάρτης (11/02, 11:00) άνοιξε το πρώτο παράθυρο πώλησης εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague στο «Telekom Center Athens» με τα εισιτήρια να κάνουν φτερά σε... λιγότερο από πέντε λεπτά από την ώρα που κυκλοφόρησαν.

Πολλοί αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της προπώλησης μία ημέρα νωρίτερα (10/02) και γι' αυτόν τον λόγο η διοργανώτρια αρχή θα δώσει και μια ακόμα ευκαιρία σε όλους όσους είχαν αυτά τα προβλήματα με νέα ευκαιρία το απόγευμα της Τετάρτης (11/02, 18:00).

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Euroleague Basketball θα ανοίξει ειδικό παράθυρο πώλησης την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 (CET) (σ.σ. 18:00 ώρα Ελλάδας) για τους φιλάθλους που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν τους επέτρεψαν να ολοκληρώσουν την αγορά τους κατά τη δημόσια προπώληση της 10ης Φεβρουαρίου.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι φίλαθλοι θα λάβουν email πριν από το άνοιγμα του ειδικού παραθύρου, το οποίο θα περιλαμβάνει ενημερωμένο σύνδεσμο καθώς και προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο κωδικό που θα παρέχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση πώλησης δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες φάσεις.

Η Euroleague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και διαβεβαιώνει ότι το ειδικό αυτό παράθυρο θα διασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους τους δικαιούχους φιλάθλους.»