Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πλησιάζει στον Παναθηναϊκό AKTOR, μετά το έντονο πρέσινγκ των «πρασίνων», αξιοποιώντας την διστακτικότητα του Αμερικανού φόργουορντ όσον αφορά την Χάποελ Τελ Αβίβ

Σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού οδηγείται η υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR που χειρίζεται μεθοδικά το θέμα της μεταγραφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta φαίνεται πως κερδίζει πολύτιμο έδαφος έναντι της Χάποελ Τελ Αβίβ!

Από την πρώτη στιγμή που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στο στόχαστρο του «τριφυλλιού» οι Ισραηλινοί φάνηκε να έχουν ένα προβάδισμα λόγω της παρουσίας του Δημήτρη Ιτούδη στην άκρη του πάγκου της ομάδας του Τελ Αβίβ.

Η πρόταση του Οφέρ Γιανάι ήταν χαμηλότερη (11 εκατομμύρια) από εκείνη του Παναθηναϊκού AKTOR που έφτανε τα 12.2 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο 2.5 ετών. Η παρουσία ωστόσο του Έλληνα τεχνικού στην άκρη του πάγκου έδινε ένα προβάδισμα στην επιλογή του και έμοιαζε σχεδόν κλεισμένη η συμφωνία.

Παρ’ ολ’ αυτά, η αβεβαιότητα που υπάρχει όσον αφορά το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της Χάποελ έκανε τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ να καθυστερήσει την τελική του επιλογή, γεγονός που αξιοποίησε υποδειγματικά ο Παναθηναϊκός AKTOR και η διοίκηση του και επέμεινε πολύ προκειμένου να αλλάξει την απόφαση του παίκτη.

Ο Χέιζ-Ντέιβις δέχθηκε ασφυκτικό πρέσινγκ από την πλευρά της ελληνικής ομάδας και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος να πει το «ναι» από στιγμή σε στιγμή.

Η Χάποελ είχε ήδη ετοιμάσει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ωστόσο ο παίκτης βλέποντας το κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον προπονητή της Χάποελ με την αμφισβήτηση του έπειτα από τα αρνητικά αποτελέσματα καθυστέρησε και αυτό το στοιχείο αξιοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR και πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ στο να αποσπάσει την υπογραφή του.

Η ελληνική ομάδα εκμεταλλεύτηκε άριστα την καθυστέρηση της Χάποελ στο θέμα των διαπραγματεύσεων και από τη στιγμή που δεν αποχώρησε ποτέ από την υπόθεση έφτασε πλέον να έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα, όσον αφορά το μέλλον του.

