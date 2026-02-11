Ο Άρης δεν έπαιξε άμυνα, υπέπεσε επίσης σε παιδαριώδη λάθη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Κλουζ στη Ρουμανία με 111-92.

Χωρίς άμυνα δεν πας πουθενά και ο Άρης δεν θα συνεχίσει στο Eurocup. Στον... τελικό απέναντι στην Κλουζ, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν μαλθακή στην άμυνα, επιπόλαια στην επίθεση δίνοντας τη δυνατότητα στους Ρουμάνους να κάνουν το παιχνίδι τους στο συντριπτικό διάστημα του αγώνα εκτροχιάζοντας παράλληλα την ελληνική ομάδα από το μονοπάτι διεκδίκησης της νίκης. Μάλιστα η διαφορά έφτασε έως το +22 για την Κλουζ η οποία προκρίθηκε στα Playoff της διοργάνωσης σε αντίθεση με τον Άρη ο οποίος ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό ταξίδι του καθώς σ' ένα οριακό παιχνίδι δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή του και είδε αρκετούς από τους πρωταγωνιστές του να υστερούν σε βασικά στοιχεία του παιχνιδιού.

Ο αγώνας

Με εξαίρεση τα πρώτα τρία αγωνιστικά λεπτά (1-9, 3’), ο Άρης είχε τρομακτικό πρόβλημα στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο τέλος της περιόδου (31-21) η Κλουζ έχει 11 ασίστ για μηδέν λάθη σουτάροντας εκπληκτικά (66.6%, 4/6) στο τρίποντο και με πρωταγωνιστές τους Κρικ- Γκούζμαν απέκτησε διψήφια διαφορά καθώς η ελληνική ομάδα ήταν ανήμπορη στο να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων και τη δημιουργία του Ράσελ.

Τα διαδοχικά τρίποντα του Τρέι Γούντμπερι έβαλαν σε ακόμα δυσκολότερη θέση τον Άρη (42-25, 13’) ο οποίος παρέμεινε μαλθακός στην άμυνα και επιθετικά, πλην του Μπράις Τζόουνς (20π.) δεν είχε άλλη αξιόπιστη λύση. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαμήλωσε το σχήμα της ομάδας του και αρχικά πήρε ουσία (42-32, 15’), προϊόντος του χρόνου όμως έχασε καθώς οι Ρουμάνοι πέρασαν μπάλες στον Μίλετιτς διαβάζοντας σωστά το παιχνίδι και πάτησαν σε διαφορά 18 πόντων (55-37). Παρά τα τρία φάουλ του, ο Τζόουνς επέστρεψε εσπευσμένα στο παρκέ, σημείωσε οκτώ διαδοχικούς πόντους και κράτησε τον Άρη στο παιχνίδι καθώς στο τέλος του ημιχρόνου η Κλουζ είχε βρει 17 πόντους μέσα από λάθη των φιλοξενούμενων.

Τα παιδαριώδη λάθη συνεχίστηκαν καθώς ο Άρης έχασε ολοκληρωτικά την ψυχραιμία του (64-45, 22'). Τα πρώτα εύστοχα σουτ από τους Άντζουσιτς, Κουλμπόκα μείωσαν και πάλι τη διαφορά (66-54) αλλά βασικό ζητούμενο ήταν η διάρκεια αλλά δεν την είχε (80-58, 28') και κυρίως, καλή αμυντική συμπεριφορά παράλληλα των φθηνών λαθών στην επίθεση μέσω των οποίων η Κλουζ έβρισκε εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο (83-65, 30').

Στα πρώτα δύο λεπτά της τελευταίας περιόδου, αντί να μειώσει τη διαφορά με την ελπίδα της επιστροφής, ο Άρης την είδε να αυξάνεται (88-67). Κι εκεί που όλα έδειχναν να είχαν χαθεί, ο Άρης βρήκε διαδοχικά μακρινά σουτ αλλά και πάλι άφησε απροστάτευτη την άμυνά του (96-77, 35'). Αυτό ήταν εξάλλου το μόνιμο πρόβλημά του στο παιχνίδι. Σε κανένα σημείο δεν ανάγκασε την Κλουζ να νιώσει άβολα στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 55-37, 83-65, 111-92

MVP Ο… Μόλιναρ ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά σε δημιουργία και εκτέλεση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ… ο Μπράις Τζόουνς ο οποίος προσπάθησε ολομόναχος να κρατήσει τον Άρη στο παιχνίδι και πλησίασε το triple double.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Το εντυπωσιακό πρόσημο (28-7) της Κλουζ στην αναλογία ασίστ λαθών μαζί με τους 137 βαθμούς που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης.