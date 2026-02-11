Νετζήπογλου: «Το να μαρκάρεις παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου στις προπονήσεις, σε κάνει καλύτερο»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου μιλώντας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα αναφέρθηκε και στο υψηλό επίπεδο που υπάρχει στις προπονήσεις.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague όπου θέλει να συνεχίσει τις πολύ καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Από καλό ματς προέρχεται και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Προμηθέα Πάτρας ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του.

Μιλώντας για το παιχνίδι με την σερβική ομάδα, ο Έλληνας γκαρντ είπε ότι «μιιλάμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με αυτό που υπάρχει μεταξύ των φιλάθλων αλλά θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρας τους είχαμε χάσει οπότε πρέπει να μπούμε πολύ συγκεντρωμένοι και να είμαστε πιστοί στο πλάνο του προπονητή και να διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι.»

Όσο για τον ίδιο; «Δουλεύω καθημερινά, οι προπονήσεις εδώ είναι πάντα υψηλής έντασης. Το να μαρκάρεις παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου σε βοηθάει και σε κάνει καλύτερο. Οπότε αυτό που έχω να κάνω εγώ είναι να είμαι πάντα έτοιμος και διαθέσιμος σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα και θέλει ο προπονητής μου».