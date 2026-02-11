Μίλιτσιτς: «Δεν ελέγξαμε τον ρυθμό, κάναμε και πολλά λάθη»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε σε δύο τομείς του παιχνιδιού έπειτα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Άρη και την ήττα από την Κλουζ.

Η αλήθεια είναι ότι μια ματιά στη στατιστικά του αγώνα είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς τις βασικές αιτίες της ήττας του Άρη. Τα 22 λάθη είναι πολλά, τα δε φάουλ έγιναν σε λάθος timing. «Προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξεκινήσαμε καλά, προηγηθήκαμε νωρίς και στα πρώτα λεπτά είχαμε τον έλεγχο. Ωστόσο, μετά το τρίτο λεπτό, όταν ο αντίπαλος άρχισε να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, δεν αντιδράσαμε σωστά. Δεν κάναμε τα φάουλ που έπρεπε, κάτι που αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας. Τα φάουλ σε εκείνο το σημείο ήταν σημαντικά για να ελέγξουμε τον ρυθμό. Από τα εύκολα καλάθια στο transition ο αντίπαλος πήρε αυτοπεποίθηση και ρυθμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, ήταν τα λάθη μας. Δεν καταφέραμε να τα ελέγξουμε. Ακόμα και όταν κάναμε προσπάθεια να επιστρέψουμε, ένα νέο λάθος έδινε την ευκαιρία στον αντίπαλο να βρει εύκολους πόντους και να ανοίξει ξανά τη διαφορά», είπε σχετικά ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην άμυνα αλλά και στη συνολική εικόνα. «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε πράγματα στην επίθεση και βρήκαμε λύσεις, φτάνοντας στους 90 πόντους. Όμως η συνολική μας εικόνα δεν ήταν στο επίπεδο που απαιτείται. Όταν κάνεις 22 λάθη σε ένα παιχνίδι, το αποτέλεσμα σε ποσοστό 95% είναι η ήττα. Δεν ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο θέλαμε να τρέξουμε και να ελέγξουμε το παιχνίδι. Ο στόχος μας ήταν να το ελέγξουμε μέσα από την άμυνα. Όμως στην άμυνα κάναμε πολλά λάθη, ακόμα και στα φάουλ που έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα. Όταν κάνεις τόσα λάθη και χάνεις την μπάλα, δίνεις στον αντίπαλο την ευκαιρία να τρέξει στον αιφνιδιασμό. Όλα αυτά συνδυάζονται. Τα λάθη μας τους έδωσαν αυτοπεποίθηση και εύκολους πόντους, κάτι που μεταφράστηκε σε υψηλό σκορ για εκείνους. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό μέσα στο πλάνο μας».

Σχετικά με τον αποκλεισμό του Άρη απάντησε ότι… «δεν μπορούμε να αλλάξουμε το γεγονός ότι δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Ωστόσο, βάλαμε τους εαυτούς μας σε θέση να διεκδικήσουμε την πρόκριση μέχρι το τέλος, και αυτό από μόνο του είναι κάτι θετικό. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μόλις τρεις νίκες. Φέτος, όμως, ήμασταν ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος και πετύχαμε σημαντικές νίκες. Η ομάδα και ο οργανισμός ξεκίνησαν σωστά τη σεζόν και μέσα στη διαδικασία εξελιχθήκαμε. Αλλάζουμε και συνεχίζουμε να αλλάζουμε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα καταφέραμε στο EuroCup. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Καθιερωθήκαμε και δώσαμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να παλέψουμε για την πρόκριση στη δεύτερη φάση.

Πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά οι στόχοι θα είναι ακόμα υψηλότεροι. Θα κάνουμε τα πάντα για να παρουσιαστούμε πολύ καλύτεροι και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, όπως βελτιωθήκαμε από πέρσι σε φέτος. Το μήνυμα για την επόμενη σεζόν είναι ξεκάθαρο: μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε».