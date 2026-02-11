Ο Δημήτρης Φλιώνης ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καρδίτσα και πλέον μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το Κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», επικρατώντας της Καρδίτσας και σφραγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Πλέον, το ζήτημα έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Δημήτρη Φλιώνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ, ο αρχηγός της «Ένωσης» ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο μυ και υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Κακοδαιμονίας συνέχεια… Αυτή τη φορά, στη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της Καρδίτσας, σε ανύποπτη φάση, τέθηκε νοκ άουτ ο Δημήτρης Φλιώνης.

Ο αρχηγός της ομάδας μας ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο μυ και υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Metropolitan General, υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ BC, Dr Φραγκίσκου Νικ. Ξυπνητού, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

