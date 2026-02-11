Το Περιστέρι με μεγαλειώδη εμφάνιση του Τάι Νίκολς πέρασε νικηφόρα (87-85) από την έδρα της Πετκίμ στην Aliaga Belediyesi Enka Arena και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο του στο FIBA Europe Cup.

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση το Περιστέρι στη Σμύρνη επικράτησε (87-85) της Πετκίμ Aliaga Belediyesi Enka Arena στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο του.

Ο Τάι Νίκολς ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ επιτυγχάνοντας μεγάλα καλάθια στην τελευταία περίοδο. Τρομερή εμφάνιση έκανε στη ρακέτα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Σι Τζέι Χάρις τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους. «Κομπιούτερ» θύμιζε ο Άλβαρο Καρντένας με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την τουρκική ομάδα ο Ντέιβιντ Εφιαναγί είχε 16 πόντους, ο Στάνλει Γουιτάκερ 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Μαρτίνας Σαγιούς τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον, από την πρώτη θέση στον όμιλο του το Περιστέρι είναι πολύ πιθανό να συναντήσει στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ, εφόσον δεν υπερκαλύψει τους 22 πόντους του πρώτου αγώνα με την Μπιλμπάο.

Πετκίμ-Περιστέρι: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Πετκίμ επέβαλλε τον ρυθμό της με τον Στάνλει Γουιτάκερ και τον Τζεχάιβ Φλόιντ και βρέθηκε στο +12 (24-12 στο 11'), ωστόσο οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν έχασαν τη συγκέντρωση τους και σταδιακά ανεβάζοντας την ένταση στην άμυνα μπόρεσαν με τον Παπαδάκη, τον Χάρις και τον Νίκολς να βρουν μεγάλα σουτ και να μειώσουν τη διαφορά (34-29 στο 17') και έκλεισε το ημίχρονο στο -6 (43-37 στο 20').

Στο δεύτερο ημίχρονο η Πετκίμ βρέθηκε στο +11 (52-41 στο 24') με τους Γουιτάκερ και Εφιαναγί να σηκώνουν το βάρος επιθετικά. Το Περιστέρι όμως έβγαλε αντίδραση με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να κυριαρχεί στη ρακέτα δίνοντας λύσεις επιθετικά πλάι στον Τάι Νίκολς. Στη συνέχεια τη... σκυτάλη πήρε ο Σι Τζέι Χάρις και με δυο τρίποντο έφερε την ελληνική ομάδα σε απόσταση... αναπνοής (58-57 στο 28'). Στην επόμενη επίθεση η Πετκίμ αστόχησε και στον αιφνιδιασμό ο Τάι Νίκολς έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα (58-59 στο 28.30'') στο Περιστέρι.

Με τους Εφιαναγί και Γκιουλέρ η Πετκίμ έκλεισε το τρίτο 10λεπτο έχοντας το προβάδισμα (65-61 στο 30'), αλλά οι «κυανοκίτρινοι» ήταν εμφανές πως διεκδικούσαν το παιχνίδι. Στην τελευταία περίοδο, οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ μέχρι το 34' (72-71), καθώς από εκείνο το σημείο ο Τάι Νίκολς και ο Ουίλ Κάριους ανέλαβαν δράση και έδωσαν στο Περιστέρι «αέρα» 7 πόντων (79-86 στο 38.50'') κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλο που θα τους φέρει πιθανότατα απέναντι στον ΠΑΟΚ σ' έναν ελληνικό «εμφύλιο».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87.

Ο MVP: Ο Τάι Νίκολς τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:32 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μαρτίνας Σαγιούς είχε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20:35 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό 51.85% στα τρίποντα (14/27) για το Περιστέρι, όπως και οι 20 ασίστ συνέθεσαν το σκηνικό του θριάμβου της ελληνικής ομάδας.

Aliaga Petkimspor FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Kerem Soyucayli 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Boran Guler 11:53 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 4 0 1 0 0 -4 5 3 Stanley Whittaker * 33:29 15 6/14 42.86% 3/9 33.33% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 6 2 2 2 0 2 15 4 David Efianayi * 32:34 16 7/14 50% 5/8 62.5% 2/6 33.33% 0/1 0% 1 1 2 2 2 0 2 0 -3 14 5 Yannick Franke 24:01 13 2/11 18.18% 2/5 40% 0/6 0% 9/10 90% 0 4 4 2 1 1 1 0 -6 9 6 Roberts Blumbergs * 26:33 4 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 1 4 5 0 3 1 1 0 2 6 7 Mustafa Kurtuldum * 21:33 9 3/6 50% 2/3 66.67% 1/3 33.33% 2/4 50% 0 3 3 1 0 1 0 0 -1 7 12 Yigit Gokay Kaba 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Troy Selim Sav 10:09 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 2 1 2 0 0 0 -9 5 19 Martynas Sajus * 20:35 14 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 2/2 100% 5 2 7 1 4 2 0 0 10 18 20 Jehyve Floyd 19:13 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 1 4 5 1 4 1 1 1 -1 15 61 Huseyin Emir Sevig 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 1 1 2 0 0 0 0 0 TOTAL 200 85 31/66 46.97% 24/43 55.81% 7/23 30.43% 16/20 80% 11 21 32 18 18 11 7 1