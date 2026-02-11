Πετκίμ-Περιστέρι 85-87: Πρωτιά στον όμιλο με υπογραφή Νίκολς

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Τάι Νίκολς

bet365

Το Περιστέρι με μεγαλειώδη εμφάνιση του Τάι Νίκολς πέρασε νικηφόρα (87-85) από την έδρα της Πετκίμ στην Aliaga Belediyesi Enka Arena και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο του στο FIBA Europe Cup.

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση το Περιστέρι στη Σμύρνη επικράτησε (87-85) της Πετκίμ Aliaga Belediyesi Enka Arena στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο του.

Ο Τάι Νίκολς ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ επιτυγχάνοντας μεγάλα καλάθια στην τελευταία περίοδο. Τρομερή εμφάνιση έκανε στη ρακέτα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Σι Τζέι Χάρις τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους. «Κομπιούτερ» θύμιζε ο Άλβαρο Καρντένας με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την τουρκική ομάδα ο Ντέιβιντ Εφιαναγί είχε 16 πόντους, ο Στάνλει Γουιτάκερ 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Μαρτίνας Σαγιούς τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον, από την πρώτη θέση στον όμιλο του το Περιστέρι είναι πολύ πιθανό να συναντήσει στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ, εφόσον δεν υπερκαλύψει τους 22 πόντους του πρώτου αγώνα με την Μπιλμπάο.

 

Πετκίμ-Περιστέρι: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Πετκίμ επέβαλλε τον ρυθμό της με τον Στάνλει Γουιτάκερ και τον Τζεχάιβ Φλόιντ και βρέθηκε στο +12 (24-12 στο 11'), ωστόσο οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν έχασαν τη συγκέντρωση τους και σταδιακά ανεβάζοντας την ένταση στην άμυνα μπόρεσαν με τον Παπαδάκη, τον Χάρις και τον Νίκολς να βρουν μεγάλα σουτ και να μειώσουν τη διαφορά (34-29 στο 17') και έκλεισε το ημίχρονο στο -6 (43-37 στο 20').

Στο δεύτερο ημίχρονο η Πετκίμ βρέθηκε στο +11 (52-41 στο 24') με τους Γουιτάκερ και Εφιαναγί να σηκώνουν το βάρος επιθετικά. Το Περιστέρι όμως έβγαλε αντίδραση με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να κυριαρχεί στη ρακέτα δίνοντας λύσεις επιθετικά πλάι στον Τάι Νίκολς. Στη συνέχεια τη... σκυτάλη πήρε ο Σι Τζέι Χάρις και με δυο τρίποντο έφερε την ελληνική ομάδα σε απόσταση... αναπνοής (58-57 στο 28'). Στην επόμενη επίθεση η Πετκίμ αστόχησε και στον αιφνιδιασμό ο Τάι Νίκολς έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα (58-59 στο 28.30'') στο Περιστέρι.

Με τους Εφιαναγί και Γκιουλέρ η Πετκίμ έκλεισε το τρίτο 10λεπτο έχοντας το προβάδισμα (65-61 στο 30'), αλλά οι «κυανοκίτρινοι» ήταν εμφανές πως διεκδικούσαν το παιχνίδι. Στην τελευταία περίοδο, οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ μέχρι το 34' (72-71), καθώς από εκείνο το σημείο ο Τάι Νίκολς και ο Ουίλ Κάριους ανέλαβαν δράση και έδωσαν στο Περιστέρι «αέρα» 7 πόντων (79-86 στο 38.50'') κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλο που θα τους φέρει πιθανότατα απέναντι στον ΠΑΟΚ σ' έναν ελληνικό «εμφύλιο».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87.

Ο MVP: Ο Τάι Νίκολς τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31:32 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μαρτίνας Σαγιούς είχε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20:35 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό 51.85% στα τρίποντα (14/27) για το Περιστέρι, όπως και οι 20 ασίστ συνέθεσαν το σκηνικό του θριάμβου της ελληνικής ομάδας.

Aliaga PetkimsporFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Kerem Soyucayli00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
2Boran Guler11:5321/250%1/250%0/00%0/00%10140100-45
3Stanley Whittaker *33:29156/1442.86%3/933.33%3/560%0/00%02262220215
4David Efianayi *32:34167/1450%5/862.5%2/633.33%0/10%11222020-314
5Yannick Franke24:01132/1118.18%2/540%0/60%9/1090%04421110-69
6Roberts Blumbergs *26:3341/425%1/250%0/20%2/2100%1450311026
7Mustafa Kurtuldum *21:3393/650%2/366.67%1/333.33%2/450%03310100-17
12Yigit Gokay Kaba00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
15Troy Selim Sav10:0931/250%0/10%1/1100%0/00%20212000-95
19Martynas Sajus *20:35146/875%6/875%0/00%2/2100%527142001018
20Jehyve Floyd19:1394/580%4/580%0/00%1/1100%14514111-115
61Huseyin Emir Sevig00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches11200000
TOTAL2008531/6646.97%24/4355.81%7/2330.43%16/2080%11213218181171
Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *31:32218/1650%5/1050%3/650%2/2100%04441330521
1Alvaro Cardenas Torre *27:2972/728.57%0/40%2/366.67%1/250%14564100-311
2Jacob Van Tubbergen *22:4493/742.86%3/560%0/20%3/650%13434130-811
4Samuel Payne15:5473/475%3/475%0/00%1/250%20211001-19
5Tzon Ittounas10:5152/450%1/1100%1/333.33%0/00%02201000-15
7Vasilis Mouratos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8Alexandros Thomakos00:1400/00%0/00%0/00%0/00%0000000020
14Dimitrios Kaklamanakis *24:06135/771.43%5/771.43%0/00%3/3100%33611100317
22CJ Harris18:19124/757.14%0/10%4/666.67%0/00%000220001311
23Konstantinos Papadakis12:2531/250%0/00%1/250%0/00%11221200-24
25Will Carius23:2193/560%0/00%3/560%0/00%02213100109
33Vlado Jankovic *13:0610/10%0/10%0/00%1/250%22402100-82
Team/Coaches22402000
TOTAL2008731/6051.67%17/3351.52%14/2751.85%11/1764.71%10233320201261
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα