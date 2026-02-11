Μπαρτζώκας: «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα, δεν βλέπω εφησυχασμό από κανέναν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (12/02, 21:15) αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κόρι Τζόσεφ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στο ματς , στην πορεία της ομάδας έως τώρα, για το μέλλον αλλά και για την κατάσταση του Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού

Για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα: «Πολύ σκληρή ομάδα. πιστεύω παίζει με το μεγαλύτερο physicality στην λίγκα. Ανεξάρτητα από τους κανόνες αμυντικούς ή επιθετικούς που έχει. Και γι' αυτό αντιμετωπίσαμε πρόβλημα εκεί, ενώ είχαμε πάρει μια μεγάλη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο γύρισαν στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ανταποκριθήκαμε στη μεγάλη πίεση και στην σκληράδα. Πήγαμε σε παιχνίδι μακριά από τους κανόνες μας. Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε ατομικά. και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διδαχθούμε από αυτό το ματς, να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο, ανεξάρτητα από τη φιλική ατμόσφαιρα. Για μας είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε.».

Για τις διαφορές σε σχέση με τον α' γύρο: «Έχουν μεγάλη αθλητικότητα μέσα έξω από το καλάθι. Και στο πέντε και στην περιφέρεια. Παίζουν με υψηλά σχήματα, κάνουν αλλαγές. Παίζουν πολύ με τις αλλαγές τώρα. Αλλά και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε. Έχουμε καλύτερη εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά. Είμαστε πιο πλήρεις. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή, η διαφορά μας είναι ότι έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που σε αυτό το είδος παιχνιδιού είναι πολύ καλός. Γιατί οι προσθήκες των γκαρντ δεν θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα δούμε. Νομίζω ότι γενικά είμαστε καλύτερη ομάδα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το ματς εδώ και να συνεχίσουμε θετικά στην βαθμολογία»



Για την κατάσταση των τραυματιών: «Είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μόρις, γιατί έκανε ατομικές μέχρι και σήμερα. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Πάντα λέω ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».

Για τον Κόρι Τζόσεφ: «Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή, γενικά πηγαίνει πολύ καλά. Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η θλάση του και εάν έχει υποχωρήσει»



Για το αν υπάρχει φόβος: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος. Γενικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Βλέπω μεγάλη ποιότητα στην προπόνηση. Βλέπω σούπερ ανταγωνισμό, γιατί όλοι οι παίκτες είναι καλοί και προσπαθούν και μέσω της προπόνησης να κερδίσουν τη θέση τους. Δεν βλέπω εφησυχασμό από κανέναν. Ελπίζω να μείνουμε υγιείς. Χρειαζόμαστε και λίγη τύχη, γιατί τα παιχνίδια είναι όλα στην κόψη του ξυραφιού. Οποιαδήποτε είδους χαλάρωση πληρώνεται από ομάδες που έχουν στόχο τα playoffs και τους κερδίζουν ομάδες που δεν παλεύουν για κάτι. Στη EuroLeague όλοι παίζουν για τις ομάδες τους, για τους ίδιους και για τα συμβόλαιά τους. Πολλές ομάδες που δεν έχουν πίεση από το παρελθόν, γιατί μπορεί να είναι έξω τώρα από τη διεκδίκηση θέσεως στα playoffs, παίζοντας χωρίς πίεση μπορεί να σε κερδίσουν επειδή έχουν ικανότητα και ταλέντο».



Για την πορεία του Ολυμπιακού έως τώρα: «Δεν ξέρω κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Πρέπει να είμαστε σταθεροί ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Είμαστε σε μια θέση που σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς είμαστε εκεί που πρέπει».



Για την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Σούπερ ευχαριστημένος, είναι σκληρός, αθλητικός και ξέρει καλό μπάσκετ και καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά»



Για τον ανταγωνισμό στη θέση του σέντερ: «Είναι καλά παιδιά και καταλαβαίνουν τον ανταγωνισμό. Είναι μια ομάδα που μπορούμε να το καλύψουμε όλοι αυτό και ο Τζόουνς το ξέρει για τον ανταγωνισμό. Όλοι θα ενοχληθούν αν δεν παίξουν»