Άταμαν: Το τελευταίο αντίο στη μητέρα του παρουσία του προέδρου της Γαλατάσαραϊ, των Λάρκιν και Μπομπουά
Η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (10/02) βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR και της εθνικής Τουρκίας ταξίδεψε από την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στο ύστατο χαίρε της μητέρας του (11/02).
Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν, με τον πρόεδρο της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπέκ, ομάδα στην οποία ο Αταμάν εργάστηκε για πέντε χρόνια πριν μετακομίσει στην Εφές, να τον πλησιάζει και να τον αγκαλιάζει θερμά, εκφράζοντάς του τα συλλυπητήριά του.
Στο πλευρό του Τούρκου τεχνικού βρέθηκαν επίσης οι Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά, πρώην παίκτες του στην Αναντολού Εφές, για να του συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois, Ergin Ataman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. pic.twitter.com/dvy1c9KPkB— Safa Kaan (@safakaanozturk) February 11, 2026
Dursun Özbek, annesini kaybeden Ergin Ataman ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. (Erdem Açıkgöz)— Leo_10 🦁 (@Leo10Gs) February 11, 2026
pic.twitter.com/HehlxzTdCF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.