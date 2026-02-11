Ο Εργκίν Αταμάν αποχαιρέτησε την μητέρα του, Γκιουτλέν, με τον πρόεδρο της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπεκ, να δίνει το παρών. Στο πλευρό του ήταν επίσης οι πρώην παίκτες του στην Εφές, Σέιν Λάρκιν και Ροντίγκ Μπομπουά.

Η μητέρα του Εργκίν Άταμαν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (10/02) βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR και της εθνικής Τουρκίας ταξίδεψε από την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στο ύστατο χαίρε της μητέρας του (11/02).

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν, με τον πρόεδρο της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπέκ, ομάδα στην οποία ο Αταμάν εργάστηκε για πέντε χρόνια πριν μετακομίσει στην Εφές, να τον πλησιάζει και να τον αγκαλιάζει θερμά, εκφράζοντάς του τα συλλυπητήριά του.

Στο πλευρό του Τούρκου τεχνικού βρέθηκαν επίσης οι Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά, πρώην παίκτες του στην Αναντολού Εφές, για να του συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

