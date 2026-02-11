Ο Μάικ Μπατίστ θα συμμετάσχει στο προπονητικό επιτελείο της Team World στο φετινό NBA All-Star στο Λος Άντζελες, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη χαρά του για το ξεχωριστό γεγονός.

Όλα είναι έτοιμα για το NBA All Star Game 2026 όπου θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής (15/02).

Φέτος το φορμάτ του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει αλλάξει κι έχει μετατραπεί σε Team World κόντρα σε Αμερικανούς παίκτες, αφήνοντας στην άκρη το Ανατολή vs Δύση των προηγούμενων ετών.

Στην «Team World» προπονητής θα είναι ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς των Τορόντο Ράπτορς, ενώ θα πάρει μαζί και το προπονητικό του επιτελείο, με τον Μάικ Μπατίστ να αποτελεί μέρος του coaching staff και να είναι πολύ ευγνώμων για την εξέλιξη της καριέρας του.

«Το παιχνίδι μου έχει φερθεί καλά και με έχει ευλογήσει δέκα φορές περισσότερο. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος και τιμημένος που είμαι μέρος του φετινού NBA All-Star στην πόλη μου. Θα είναι κάτι ξεχωριστό», έγραψε στην ανάρτησή του.