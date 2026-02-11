Περιστέρι: Η Πετκίμ γέμισε τουρκικές σημαίες το γήπεδο!
Κάθε κάθισμα και μια τουρκική σημαία περιλάμβανε η αναμέτρηση της Πετκίμ με το Περιστέρι στην Aliaga Belediyesi Enka Arena, στην 6η (και τελευταία) αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου που θέλει νίκη με έναν πόντο για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο βρέθηκε στη Σμύρνη σ' ένα περιβάλλον που είχε έντονο εθνικό χρώμα.
Δεν ήταν μόνο οι σημαίες στα καθίσματα από πριν το τζάμπολ που τοποθετήθηκαν από τους Τούρκους, αλλά και όλο το τελετουργικό πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όπου προέβλεπε και περιφορά μεγάλης τουρκικής σημαίας στο παρκέ.
Το ίδιο συνέβη και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου πάλι οι Τούρκοι έκαναν διάφορα χορευτικά με την τουρκική σημαία να είναι μέρος του τελετουργικού, δίνοντας σε κάθε περίπτωση και όποτε είχαν την ευκαιρία εθνικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση.
FIBA Europe Cup'ta bu akşam Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek olan Aliağa Petkimspor, maç öncesinde koltukları Türk bayraklarımızla doldurdu.pic.twitter.com/uwYDx8JcMW— Euroleague Time (@euroleague_time) February 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.