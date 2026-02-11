Η Πετκίμ στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup με το Περιστέρι στην Aliaga Belediyesi Enka Arena γέμισε τα καθίσματα με τουρκικές σημαίες!

Κάθε κάθισμα και μια τουρκική σημαία περιλάμβανε η αναμέτρηση της Πετκίμ με το Περιστέρι στην Aliaga Belediyesi Enka Arena, στην 6η (και τελευταία) αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου που θέλει νίκη με έναν πόντο για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο βρέθηκε στη Σμύρνη σ' ένα περιβάλλον που είχε έντονο εθνικό χρώμα.

Δεν ήταν μόνο οι σημαίες στα καθίσματα από πριν το τζάμπολ που τοποθετήθηκαν από τους Τούρκους, αλλά και όλο το τελετουργικό πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όπου προέβλεπε και περιφορά μεγάλης τουρκικής σημαίας στο παρκέ.

Το ίδιο συνέβη και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου πάλι οι Τούρκοι έκαναν διάφορα χορευτικά με την τουρκική σημαία να είναι μέρος του τελετουργικού, δίνοντας σε κάθε περίπτωση και όποτε είχαν την ευκαιρία εθνικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση.