Η ΑΕΚ απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της για να γεμίσει τη Sunel Arena στην αναμέτρηση κόντρα στην Τόφας.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το Κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», επικρατώντας της Καρδίτσας και σφραγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Πλέον ο στόχος είναι η πρωτιά στον όμιλο, η οποία θα κριθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Τόφας στις 11 Μαρτίου. Έτσι, η Ένωση απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της για να γεμίσει τη Sunel Arena.

Η ανακοίνωση

«Ο πρώτος στόχος επετεύχθη…

Η «Βασίλισσα» προκρίθηκε -μετά τη χθεσινή νίκη της στην Καρδίτσα – στην προημιτελική φάση του BCL 2025-2026, ωστόσο, θα πρέπει να επιτευχθεί και ο δεύτερος στόχος, ήτοι η κατάληψη της πρώτης θέσης του Ομίλου μας, που θα κρίνει «εν πολλοίς» την πορεία της στη διοργάνωση.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

η κακοδαιμονία, που πλήττει την Ομάδα μας στην εφετινή περίοδο είναι αδιανόητη.

Η μαζική παρουσία σας στο γήπεδό μας συνιστά, όμως, το αντίβαρο σε οποιαδήποτε δυσκολία, όπως συνέβη πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν, όπως συμβαίνει βεβαίως και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις μας.

Ενημερώνουμε, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με την ισχυρή Τόφας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 19:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

Αυθυπονόητο είναι, ότι πρέπει να γεμίσουμε τη SUNEL Arena και να δώσουμε την απαιτούμενη ώθηση στους παίκτες μας, στον προπονητή μας Ντράγκαν Σάκοτα και στους συνεργάτες του, ώστε να φτάσουμε στην πολυπόθητη νίκη πρωτιάς.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ».