Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος απένειμε τα εύσημα σε όλους στον Σύλλογο για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Πετκίμ.

Το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα (87-85) από την έδρα της Πετκίμ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο στην φάση των «16» του FIBA Europe Cup και πλέον θα συναντήσει στον ελληνικό «εμφύλιο» στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανος για τους παίκτες του και την εμφάνιση τους στην Aliaga Belediyesi Enka Arena. Ανταπεξήλθαν στην σκληράδα που έβγαλε ο αντίπαλος και πέτυχαν τον στόχο τους απαντώντας με τον ίδιο τρόπο.

«Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Οργανισμό του Περιστερίου απέναντι σ΄ έναν δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Πετκίμ. Βγήκαμε πρώτοι σ’ έναν πολύ δύσκολο όμιλο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους» ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή των «κυανοκιτρίνων» Βασίλη Ξανθόπουλου για την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Και συμπλήρωσε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι αντέξαμε στο σκληρό παιχνίδι της Πετκίμ. Είχαμε σταματήσει να παίζουμε στο πρώτο ματς, όταν μας έπαιξαν σκληρά. Στο παιχνίδι αυτό μετά το πρώτο 7λεπτο ανταπεξήλθαμε στη σκληράδα του αντιπάλου, παίζοντας και εμείς πιο σκληρά. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους για τη νίκη».

Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος δεν χρησιμοποίησε στο παιχνίδι με την Πετκίμ τον Βασίλη Μουράτο, ο οποίος είχε δεχθεί ένα χτύπημα στον αγώνα με τον Ηρακλή στα πλευρά και προτίμησε να τον κρατήσει εκτός αγώνα.