Πανιώνιος: Του λείπει ένας σύγχρονος μπασκετάνθρωπος!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον εβδομαδιαίο σχολιασμό των όσων σημάδεψαν την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο «ιστορικός» και η οποία απαιτεί άμεση λήψη αποφάσεων, πριν είναι πλέον πολύ αργά!

Με τις πρώτες έξι εβδομάδες της εγχώριας αγωνιστικής σεζόν να έχουν περάσει στην ιστορία και με τον ανταγωνισμό από την 3η έως και την 12η θέση, να έχει μία πρωτόγνωρα «άγρια ομορφιά», είναι πλέον ξεκάθαρο ότι για να χάσουν παιχνίδι (εκτός από τα μεταξύ τους) ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει και να έχει προηγηθεί «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague, αλλά και να «αυτοκτονήσουν»!

Ο Άρης πλησίασε στο «θαύμα» της προπερσινής χρονιάς, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις κι έχασε από τις δεύτερες επιθέσεις των «πρασίνων», ενώ ο Προμηθέας «πλήρωσε τα σπασμένα» της κακής εικόνας των «ερυθρολεύκων» στο Μιλάνο και στο τσακ προσπέρασε τους 60 πόντους!

Σε υπόλοιπα τέσσερα ματς έγιναν συναρπαστικές μάχες και τα αποτελέσματα, άφησαν στην πιο δυσμενή θέση τον Πανιώνιο, που αν και σχεδίασε την εφετινή σεζόν με προσδοκίες διάκρισης στην Ελλάδα και καθιέρωσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παραμένει ακόμη χωρίς νίκη κι έχοντας δύο βαθμούς διαφορά από το Μαρούσι και τον Ηρακλή που ισοβαθμούν στην προτελευταία θέση.

Και μάλιστα χωρίς να έχει αγώνα λιγότερο (από ρεπό), με αποτέλεσμα την δεδομένη στιγμή να προβάλλει ως η ομάδα που θεωρείται πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Ας τα πάρουμε όλα, όμως, από βαθμολογική σειρά…

Ολυμπιακός: Η ήττα στο Μιλάνο αύξησε την αρχική συγκέντρωση!

Στην Πάτρα, με όλα όσα συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο (τραυματισμοί Έβανς και Νιλικινά και ήττα με κακή εικόνα από την... μισή Αρμάνι), οι Πειραιώτες μπήκαν στο παρκέ με προφανή στόχο να «καθαρίσουν» το ματς μία ώρα αρχύτερα.

Ο Βεζένκοβ (18π., 6ρ. & 2ασ. με 8/12 σουτ) πέτυχε τα τρία πρώτα καλάθια του αγώνα, ο Ντόρσεϊ (12π. & 2κλ. με 4/7 τριπ.) έκλεισε την πρώτη περίοδο με το τρίτο του εύστοχο τρίποντο, ο Μπαρτζώκας έδωσε στον Λι τον περισσότερο χρόνο και ο Αμερικανός ήταν σχεδόν αλάνθαστος (15π. & 7ασ. με 6/6 διπ. σε 24’) και με 31 ασίστ και 75,7% στα δίποντα, ο Ολυμπιακός έφτασε εύκολα και γρήγορα στο 7/7 (88-64), κρατώντας τους γηπεδούχους σε πολύ χαμηλό ποσοστό εντός πεδιάς (36,4%).

Μοναδικό μελανό σημείο τα 22 λάθη, που ήταν αποτέλεσμα της κούρασης και της χαμηλής συγκέντρωσης κατά βάση στο 2ο μέρος (13 χαμένες μπάλες), που η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από το +16!

Μοιραία, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ, που όπως πάντα επικοινώνησε με ευγένεια την ενόχλησή του στον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο κάποιοι επιλέγουν να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μία άσχημη εμφάνιση. Σημεία των καιρών, που όμως αφήνουν αλγιεινές εντυπώσεις...

Παίζοντας χωρίς τον πρώτο σκόρερ της ομάδας (Γκρέι με μ.ο. 18,5π.) και τον Πόλικαπ, ο Γιώργος Λιμνιάτης δεν θα μπορούσε να περιμένει πολλά περισσότερα, οπότε κρατάει την μαχητικότητα των παικτών του (15 κλεψίματα) και το ότι δεν προστέθηκε άλλο όνομα στην λίστα των απόντων.

Το αυριανό (18/11, 19.30) παιχνίδι με την Ακαντέμικς στην Χαϊδελβέργη, άλλωστε, θα κρίνει εν πολλοίς την εφετινή ευρωπαϊκή τύχη των Πατρινών στο BCL.

ΑΕΚ: Η πρώτη νίκη με κατάθεση ποιότητας!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η «Ένωση» εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Μπριγκς και «χτύπησε» τους γηπεδούχους εκεί που υπερτερούν, όταν παίζουν πλήρεις και το αποτέλεσμα της έδωσε το πιο παραγωγικό παιχνίδι της σεζόν και φυσικά την ηχηρή επιστροφή στις νίκες.

Το τελικό 103-82 απέναντι στο Μαρούσι, βέβαια, δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα (το ματς παιζόταν στα ίσα μέχρι το 35ο λεπτό), ωστόσο, έβγαλε στην επιφάνεια αρετές που μέχρι τώρα δεν είχε επιδείξει η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, όπως η δημιουργική ευχέρεια (25 ασίστ) και το εξαιρετικό διάβασμα, σε συνδυασμό με την μεγάλη επιθετική ώθηση που μπορεί να πάρει και μέσα από την ρακέτα.

Με τους δύο Αμερικανούς ψηλούς της (Σίλβα και Γκρέι είχαν μαζί 50 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 19/30 σουτ) να σημειώνουν κάτι λιγότερο από το 50% των πόντων και τον Μπάρτλεϊ να ηγείται στο σκοράρισμα με πληθωρική εμφάνιση (28π., 6ρ. & 7ασ.), η ΑΕΚ κυριάρχησε στα ριμπάουντ και στους πόντους στο «ζωγραφιστό» (44-34).

Η προσθήκη του Γκρεγκ Μπράουν το σίγουρο είναι ότι θα προσδώσει αθλητικότητα και θα γεμίσει την θέση του “3”, από την οποία οι «κιτρινόμαυροι» δεν παίρνουν σχεδόν τίποτε.

Η ομάδα των βορείων προαστίων (Σάλας 21π. & 6ρ. με 3/3 τριπ.) επιβεβαίωσε τις αμυντικές της αδυναμίες (έχει το χειρότερο παθητικό με μ.ο. 89,3π. σε 40’) και παρ’ ότι στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν ανταγωνιστική, δεν μπόρεσε να βρει το σχήμα των guard που θα συνδυάσει την συνέπεια και την ποιότητα (υπάρχει περίσσεια) σε άμυνα κι επίθεση.

Μεγάλο κέρδος για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, η απόδοση του Νίκου Τουλιάτου (9π., 3ρ., 1ασ., 3κλ. & 1κοψ. με 3/6 σουτ σε 19’), που κατέθεσε τα πρώτα του διαπιστευτήρια στην Stoiximan GBL και με την πολύπλευρη προσφορά του έδειξε γιατί θεωρείται πολύ εξελίξιμος.

Παναθηναϊκός: Η πολυτέλεια του «ξεκούραστου» Ναν!

Στο “Telekom Center Athens”, ο Άρης βρήκε ρυθμό κυκλοφορώντας εξαιρετικά την μπάλα και σουτάροντας με υψηλό ποσοστό από την περιφέρεια (44,4% με 13/29 τρίποντα και 10/13 στην 2η περίοδο), στοιχεία που τον έφεραν κοντά στην επανάληψη της σπουδαίας εκτός έδρας νίκης που είχε πετύχει τον Φεβρουάριο του 2024 επί του Παναθηναϊκού.

Ο Νουά στο “4” έδωσε στον Μίλιτσιτς την ευχέρεια να «ανεβάσει» για λίγο τον Κουλμπόκα στο “5” και να έχει ένα πολύ πιο ευέλικτο σχήμα στο παρκέ, o Πουλιανίτης ήταν πολύ καλός οργανωτικά και δημιουργικά, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ ήταν κατά διαστήματα εντυπωσιακός εκτελεστικά, αποδεικνύοντας όμως ότι δεν είναι playmaker. Κάπως έτσι και με επιθετική πολυφωνία ο «αυτοκράτορας» έφτασε στο σημείο να απειλήσει σοβαρά τους γηπεδούχους!

Για την ακρίβεια, έφτασε ακόμη και στο +12 στο 22ο λεπτό (41-53), προηγήθηκε με +5, επτά λεπτά πριν το τέλος, ενώ ισοφάρισε σε 77-77, 112 δευτερόλεπτα πριν το τέλος! Οι Θεσσαλονικείς, όμως, «πλήρωσαν» τα 10 επιθετικά ριμπάουντ που πήραν οι «πράσινοι» στην 3η περίοδο, στο διάστημα δηλαδή που ανέτρεψαν την διαφορά των 12 πόντων κι έφεραν το ματς στα ίσα (61-61 στο 28’).

Από την στιγμή που το ματς είχε γυρίσει πριν μπούμε στην 4η περίοδο, στην συνέχεια ήταν θέμα χρόνου να ολοκληρώσει την δουλειά ο Κέντρικ Ναν (19π.), που μαζί με τον Σλούκα (11π. & 5ασ.), τον Χουάντσο (11ρ.) και τον Φαρίντ (13π. & 9ρ.), ήταν οι παίκτες που υπέγραψαν την ολική επαναφορά (82-77) του «τριφυλλιού».

Κι αν ο Ναν είχε την λιγότερο φορτωμένη «διαβολοβδομάδα» (σε Παρίσι και Μαδρίτη πήρε τα λιγότερα σουτ σε δύο διαδοχικά παιχνίδια της Euroleague με την φανέλα του «επτάστερου»), ο “Manimal” έπαιξε 33 λεπτά, δηλαδή περισσότερα από τον χρόνο που πήρε κόντρα σε Παρί και Ρεάλ και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τον χαρακτηρισμό του Αταμάν.

Ας ξεχνάμε ότι ο Τούρκος που «το φύσαγε και δεν κρύωνε» στην ανάπαυλα, τον αποκάλεσε «φάρμακο για κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους τραυματισμούς»!

Καρδίτσα: Η πιο σημαντική νίκη της σεζόν!

Στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν, αλλά ταυτόχρονα να πείσει τον εαυτό της ότι μπορεί να προσεγγίσει με συνέπεια ένα δεύτερο πολύ απαιτητικό παιχνίδι μέσα σε διάστημα λιγότερο των 96 ωρών.

Αν και πρωτάρα σε αυτό το «διπλό ταμπλό», που τόσο πολύ έχει πληγώσει άλλες ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν (Λαύριο), η Καρδίτσα όχι απλά προκρίθηκε στα play in του BCL κι έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στους “16”, αλλά ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στο πιο δύσκολο εγχώριο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν.

Χάρη στα hustle plays και όχι μόνο του εκπληκτικού Χόρχλερ (18π., 8ρ. & 5κοψ. με 6/7 σουτ σε 25’), οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως στα ριμπάουντ αλλά και στις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες, πήραν μεγάλη βοήθεια από τον πάγκο τους και με ισορροπία στο σκοράρισμα, έδειξαν ότι ήθελαν περισσότερο τη νίκη (88-74).

Προϊόντος του χρόνου και καθώς προσαρμόζονται στην διαδικασία των δύο αγώνων την εβδομάδα, οι έμπειροι Έλληνες της ομάδας παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση στην απόδοσή τους (Κασελάκης 14π., Δίπλαρος 9ασ. & Καμπερίδης 6π., 2ασ. & 2κλ.).

Οι Θεσσαλοί πλέον πατούν γερά στα πόδια τους τόσο σε Ελλάδα όσο και Ευρώπη και οι συνεχόμενες νίκες ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τους επιτρέπουν να μην λειτουργούν συνέχεια σαν να βρίσκονται με το «πιστόλι στον κρόταφο». Αν και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό...

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου (Πέιν 16π. & 5ρ., Καρντένας 13π. & 10ασ.) που προερχόταν από ταξίδι στην Γεωργία, βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό. Έχασε τα ριμπάουντ, δεν πήρε πολλά πράγματα από τους παίκτες-κλειδιά που έρχονται από τον πάγκο (Αμπερκρόμπι 7π. με 1/5 τριπ. και Χάρις 0/3 σουτ & 2λ.) και δεν σούταρε καλά από μακριά. Οπότε μοιραία δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει το ξεπέταγμα που χρειαζόταν για να απειλήσει τους Καρδιτσιώτες.

Μύκονος: Μόνο τυχαίες δεν είναι οι 3 νίκες της!

Στο κλειστό της Άνω Μεράς, οι νεοφώτιστοι άντεξαν στην πρωτόγνωρη – για τα δεδομένα τους – πίεση που έφερε η επίσκεψη του Πανιωνίου στο νησί και για μία ακόμη φορά φέτος, απέδειξαν ότι διαθέτουν την ποιότητα, την τεχνική καθοδήγηση αλλά και τους ανθρώπους (Τζίμας και Μανωλόπουλος) για να πετύχουν το ζητούμενο της εδραίωσης στην μεγάλη κατηγορία.

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και με τον Τζέρεμι Έβανς να παίζει με ένεση και να μην είναι στα καλύτερά του, οι γηπεδούχοι έβγαλαν μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα, κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου 20λέπτου και όταν οι «κυανέρυθροι» έκαναν την μεγάλη αντεπίθεση (από το -11 βρέθηκαν στο +6), έτρεξαν ένα επιμέρους 16-4 κι έκτοτε δεν ξανακοίταξαν πίσω τους!

Σημαντικό μερίδιο στην 3η εφετινή νίκη (86-77) της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, που συνεχίζει τα πολύ στιβαρά βήματα στην Α1 Κατηγορία, είχαν οι δύο Αμερικανοί guard, τους οποίους δεν ανανέωσαν πέρυσι οι Νεοσμυρνιώτες. Ο Ρέι και ο Κάναντι είχαν μαζί 45 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6/12 τρίποντα και μαζί με τον Χέσον, τον Μουρ και τον Μάντζαρη, έκαναν μεγάλη ζημιά στην πρώην ομάδα τους.

Ο ιστορικός σύλλογος της Νέας Σμύρνης έφτασε τις 13 σερί ήττες μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στο Eurocup με την Κέμνιτζ, με την ευρωπαϊκή συμμετοχή πλέον να αποτελεί αναγκαίο κακό! Στην συγκεκριμένη στήλη έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές ότι το εφετινό ρόστερ χτίστηκε από ανθρώπους είναι ξεκάθαρο ότι δεν γνώριζαν ποιες είναι οι ανάγκες μίας ομάδας που αγωνίζεται σε δύο πολύ απαιτητικές διοργανώσεις.

Το ρόστερ γέμισε από ξένους παίκτες που έπρεπε να τακτοποιηθούν κάπου και όχι από μπασκετμπολίστες με αθλητικότητα, αμυντικά χαρακτηριστικά και μέγεθος (παγκόσμια πρωτοτυπία η έλλειψη τριαριού), ώστε η ομάδα να έχει τα εφόδια να ανταποκριθεί στις υψηλότερες εφετινές προσδοκίες της διοίκησης και κατ’ επέκταση του κόσμου της.

Μοιραία, ο Πανιώνιος έχει φτάσει στο σημείο μηδέν και πλέον το ζητούμενο δεν είναι μόνο μία νικηφόρα αντίδραση στο επερχόμενο κρίσιμο ματς με την Καρδίτσα. Αυτό που χρειάζεται πλέον ο οργανισμός είναι μία μπασκετική προσωπικότητα με απόλυτη γνώση της σύγχρονης πραγματικότητας και της αγοράς στο άθλημα, η οποία με την στήριξη της διοίκησης, θα αναλάβει να «γυρίσει» την δύσκολη κατάσταση.

Με άλλα λόγια, χρειάζονται πλέον σκληρές αποφάσεις, συγκεκριμένο πλάνο και εν αρχή δύο παίκτες που θα μπορούν να κάνουν άμεσα την διαφορά και εν συνεχεία 2-3 διορθωτικές κινήσεις.

Έτσι όπως είναι αυτή την στιγμή το ρόστερ, οι «κυανέρυθροι» χρειάζονται ένα θαύμα για να σωθούν. Ίσως η παραπάνω πρόταση να εξηγεί την κατά πολλούς λανθασμένη δήλωση του Ηλία Ζούρου περί παικτών που «δεν θέλουν να παίξουν μπάσκετ» και η οποία, δεν αποκλείεται να στόχευε στην τόνωση του εγωισμού τους.

Ηρακλής: Τα πρώτα «κυανόλευκα» αμυντικά διαπιστευτήρια!

Η έλευση του Ζόραν Λούκιτς στον πάγκο της ομάδας, έφερε αυτόματα και μεγαλύτερη προσήλωση στις αμυντικές λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Μετά από πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο ανασταλτικό κομμάτι, στο οποίο οι γηπεδούχοι άφησαν τον Κολοσσό να βρει ρυθμό και να σκοράρει 44 πόντους, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική.

Οι παίκτες του Ηρακλή (Ράιτ-Φόρμαν 17π., 9ρ., 7ασ.) κράτησαν τους Ροδίτες στα 7/31 σουτ (22,6%) στο δεύτερο 20λεπτο, πήραν συνολικά 17 περισσότερα ριμπάουντ και σκόραραν 16 περισσότερους πόντους στο ανοιχτο γήπεδο παρ’ ότι η οι φιλοξενούμενοι έκαναν μόλις 6 λάθη.

Σε γενικές γραμμές έβγαλαν στο παρκέ πολύ μεγαλύτερη επιθυμία από τους φιλοξενούμενους, με τον Τσιακμά (15π., 4ρ. & 4/6 τριπ.) να έρχεται από τον πάγκο και να κάνει την διαφορά στην 2η εφετινή νίκη (86-71) της ομάδας του.

Η ομάδα του Χαβιέ Καράσκο ήταν πολύ άστοχη (37,8% εντός πεδιάς και 60,7% στις βολές) και απόντος και του Μπάρμπιτς ήταν πολύ κακή δημιουργικά (είναι προτελευταία στις ασίστ με μ.ο. 15,8). Το ματς που ακολουθεί με το Περιστέρι θα δείξει αν θα αποσπαστεί από την επικίνδυνη ζώνη και θα είναι σε θέση να κοιτάξει και ψηλότερα.

