Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Ηρακλή
Με τρία παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα έκλεισε η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Άρης πάλεψε στο Telekom Center Athens και απείλησε τον Παναθηναϊκό, που όμως κατάφερε στο φινάλε να πάρει τη νίκη (82-77) και να μείνει σε απόσταση μίας από τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 6-1. Λίγο νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν εύκολα από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 88-64.
Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της Κυριακής, ο Ηρακλής πήρε νίκη... ανάσα απέναντι στον Κολοσσό με 86-71 και ανέβηκε σε ρεκόρ 2-4, αφήνοντας τους Ροδίτες στο 2-5.
Η 7η αγωνιστική
15/11
16/11
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 7-0
- Παναθηναϊκός 5-1
- ΠΑΟΚ 5-1
- ΑΕΚ 5-2
- Περιστέρι 3-3
- Καρδίτσα 3-3
- Μύκονος 3-3
- Προμηθέας 3-4
- Μαρούσι 2-4
- Ηρακλής 2-4
- Άρης 2-5
- Κολοσσός Ρόδου 2-5
- Πανιώνιος 0-7
Η 8η αγωνιστική
22/11
- Κολοσσός - Περιστέρι (16:00)
- Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00)
- Άρης - Προμηθέας (18:15)
- Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15)
23/11
- Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)
Ρεπό: ΑΕΚ
