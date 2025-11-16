Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Ηρακλή

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Ηρακλή, στο κλείσιμο της 7ης αγωνιστικής.

Με τρία παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα έκλεισε η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Άρης πάλεψε στο Telekom Center Athens και απείλησε τον Παναθηναϊκό, που όμως κατάφερε στο φινάλε να πάρει τη νίκη (82-77) και να μείνει σε απόσταση μίας από τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 6-1. Λίγο νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν εύκολα από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 88-64.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της Κυριακής, ο Ηρακλής πήρε νίκη... ανάσα απέναντι στον Κολοσσό με 86-71 και ανέβηκε σε ρεκόρ 2-4, αφήνοντας τους Ροδίτες στο 2-5.

Η 7η αγωνιστική

15/11

16/11

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 7-0 Παναθηναϊκός 5-1 ΠΑΟΚ 5-1 ΑΕΚ 5-2 Περιστέρι 3-3 Καρδίτσα 3-3 Μύκονος 3-3 Προμηθέας 3-4 Μαρούσι 2-4 Ηρακλής 2-4 Άρης 2-5 Κολοσσός Ρόδου 2-5 Πανιώνιος 0-7

Η 8η αγωνιστική

22/11

Κολοσσός - Περιστέρι (16:00)

Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00)

Άρης - Προμηθέας (18:15)

Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15)

23/11

Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)