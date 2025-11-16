Ηρακλής: Ο Φόρμαν… τρελάθηκε όταν κατάλαβε ότι έχασε το triple-double!
Ο Ηρακλής πέτυχε νίκη τεράστιας βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας επί του Κολοσσού στο κατάμεστο Ιβανώφειο, επικρατώντας με 86-71 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά τις 4 Οκτωβρίου και το ματς της πρεμιέρας με τον Προμηθέα.
Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν σημείωσε 17 πόντους με 4/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 35:16, αποτελώντας εκ των πρωταγωνιστών του «Γηραιού».
Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχασε το triple-double για ένα ριμπάουντ και τρεις ασίστ, μη μπορώντας να πιστέψει τη χαμένη ευκαιρία. Μάλιστα, κοιτούσε επί ώρα το στατιστικό, και στο τέλος τον πήρε στην αγκαλιά του ο GM του Ηρακλή, Γιώργος Πανταζόπουλος.
