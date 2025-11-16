Σίλβα στο Gazzetta: «Μπάρτλεϊ και Γκρέι με... κλειστά μάτια, τρελοί οι οπαδοί της ΑΕΚ»

Ο Κρις Σίλβα μίλησε στο Gazzetta για τη χημεία που έχει αναπτύξει με Γκρέι και Μπάρτλεί, ενώ στάθηκε στα πρότυπα του.

Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ανέβασε την απόδοση της στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να πάρει το ματς με 103-82 κόντρα στο Μαρούσι. Η Βασίλισσα επέστρεψε στις νίκες και θα πάει με ηρεμία στη διακοπή των αγωνιστικών της υποχρεώσεων (επόμενο ματς στις 7/12 στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό).

Ο Κρις Σίλβα ήταν για άλλη μια φορά κυρίαρχος και στις δύο μεριές του παρκέ και τελείωσε με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, 9/12 δίποντα, 7/8 βολές, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Εξαιρετικός ο βασικός σέντερ της ΑΕΚ, έκανε τα πάντα στο παρκέ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκαμπονέζος σέντερ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στους 103 πόντους της Ένωσης, την φοβερή μέρα που βρέθηκε μαζί με Γκρέι-Μπάρτλεϊ, ενώ υποκλίθηκε στον κόσμο της ομάδας. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πρότυπα του, τον Κόμπι και τον Τζόρνταν.

Για τους 103 πόντους: «Βρήκαμε την ευκαιρία μας στο ματς. Δουλεύουμε πολύ με το προπονητικό επιτελείο στις προπονήσεις. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα. Ήμασταν πιο βελτιωμένοι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έχουμε αναπτύξει χημεία μεταξύ μας και είμαστε όλοι στην ίδια... σελίδα».

Για την φοβερή τριάδα που συνέθεσε στο ματς με Γκρέι και Μπάρτλεϊ: «Παίζουμε πολύ καλά μεταξύ μας, αυτή είναι η αλήθεια. Μελετάμε ο ένας το παιχνίδι του άλλου και μας βγαίνουν πιο εύκολα οι φάσεις. Είναι πολύ εύκολο για εμάς να συνεργαστούμε. Βρισκόμαστε με... κλειστά μάτια».

«Πρότυπα ο Κόμπι και ο Τζόρνταν»

Για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος της ΑΕΚ: «Ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος μας. Είναι τρελοί οι οπαδοί μας και μας βοηθούν πολύ σε κάθε ματς. Τους περιμένω στο επόμενο ματς και ανυπομονώ».

Για το πρότυπο του: «Είδωλο ο Κόμπι για μένα, σίγουρα θα σου πω τον Κόμπι. Τον είχα πρότυπο όταν ήμουν μικρός και τον παρακολουθούσα. Και φυσικά ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν και ο Κόμπι, αυτοί οι δύο. Τους ξεχωρίζω δίχως αμφιβολία».

Για το αν η νίκη κόντρα στο Μαρούσι είναι μια... δήλωση μετά τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα: «Σίγουρα είναι μια νίκη-δήλωση για εμάς. Είχαμε δύο ήττες πριν στο πρωτάθλημα και θέλαμε να βάλουμε ένα τέλος στο σερί αυτό.. Έπρεπε να νικήσουμε. Θέλαμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα και τα καταφέραμε. Κοιτάμε το μέλλον και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».