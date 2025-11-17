Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, οι «πράσινοι» συγκεντρώθηκαν στο παρκέ δίνοντας το σύνθημα για τη νικηφόρα συνέχεια της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε για τα καλά μέχρι να κερδίσει τον αξιόμαχο Άρη στο Telekom Center Athens με 82-77 έχοντας επιστρέψει από το -12.

Η υπερπροσπάθεια των «πράσινων» μετά το 2/2 στη διπλή αγωνιστική και η κούραση βγήκε στο παρκέ και λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι παίκτες του Εργκίν Άταμαν συνέχισαν μία... γούρικη συνήθεια, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στο κέντρο του παρκέ και έδωσαν το σύνθημα για τη συνέχεια στις νίκες. Πριν τη συγκέντρωσή τους απαθανατίζεται ο Τι Τζέι Σορτς να λέει «ευχαριστώ» στον Κώστα Σλούκα με τον αρχηγό των «πράσινων» να λέει «είναι οκ», ενώ ο Κέντρικ Ναν με πιο ηγετικά στοιχεία πήρε τον λόγο και είπε: «Η νίκη είναι νίκη. Έχουμε το επόμενο την Πέμπτη. Πάμε!».