Παναθηναϊκός, Φαρίντ: Αποθεώθηκε στην παρουσίαση
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε τον Άρη στο Telecom Center Athens και ο Κένεθ Φαρίντ ήταν εκείνος που συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα. Δικαιολογημένα άλλωστε, καθώς στην διπλή αγωνιστική της Euroleague έκανε «όργια» με τους «πράσινους» που έκαναν το 2/2 εκτός έδρας με την Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR κατά την παρουσίαση του ξεσήκωσε τον κόσμο στις εξέδρες, ο οποίος τον αποθέωσε για όσα ήδη έχει κάνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. «Σείστηκε» το κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων από τους φίλους του «τριφυλλιού» που βλέπουν στο πρόσωπο του 36χρονου σέντερ τον παίκτη που έλειπε και ήρθε να καλύψει κάθε κενό στη ρακέτα της ομάδας.
Ο ίδιος έδειξε να το απολαμβάνει, γεγονός που φανερώνει και αυτή την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στον Φαρίντ και τον κόσμο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αντιδρά αγωνιστικά σαν να είναι πολλά χρόνια μέλος της ομάδας.
☘️ Η παρουσίαση του Παναθηναϊκού με αποθέωση για τον Φαριντ στο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.#paobc pic.twitter.com/c4H6WPvCdy— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 16, 2025
