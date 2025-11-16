Η 13η σερί ήττα του Πανιωνίου έφερε την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών του συλλόγου, με τους Πάνθηρες να υποδέχονται την αποστολή στην Γλυφάδα και να χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για την εικόνα της ομάδας.

Ο Πανιώνιος, παρά την μεγάλη επένδυση που έχει γίνει στον σύλλογο, δεν έχει καταφέρει να ξεκολλήσει από τον πάτο της κατάταξης σε Stoiximan GBL και EuroCup, με τους Κυανέρυθρους να μετρούν 13 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τελευταία ήττα αυτή από την Μύκονο, η οποία έφερε και την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών του Πανιωνίου, των Πανθήρων, οι οποίοι τα «έχωσαν» σε ομάδα και διοίκηση.

Περισσότεροι από 100 οπαδοί του Πανιωνίου περίμεναν την αποστολή στο ΔΑΚ Γλυφάδας και λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όταν και έφτασε το πούλμαν στο γήπεδο, να τα «χώνουν» σε έντονο ύφος προς πάσα κατεύθυνση.

Μεταξύ άλλων επέστησαν την προσοχή προς άπαντες για το ενδεχόμενο υποβιβασμού της ομάδας, ενώ κύριοι αποδέκτες των παραπόνων ήταν οι διοικούντες.

Πέραν του έντονου ύφους των παραπόνων από τους οπαδούς δεν υπήρξε κάποια κλιμάκωση στην κατάσταση, με το σκηνικό να λαμβάνει τέλος περίπου στις 00:30 και άπαντες να αποχωρούν.