Μπαρτζώκας για γκαρντ: «Η αγορά είναι πολύ δύσκολη, κάνουμε την προσπάθειά μας, νομίζω κάτι καλό θα βρούμε»

Για τον γκαρντ που ψάχνει ο Ολυμπιακός μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» με τον Προμηθέα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ο Ολυμπιακός δε θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τα 21 λάθη στο παιχνίδι με τον Προμηθέα, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού στάθηκε φυσικά και στο θέμα της απόκτησης ενός γκαρντ, μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν έναν παίκτη στην αγορά, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί κάτι συγκεκριμένο.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Χάσαμε ένα παιχνίδι που περιμέναμε να κερδίσουμε στο Μιλάνο; Εγώ δε θεωρώ κανένα παιχνίδι κερδισμένο ούτε στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να παίξεις καλά και να παλέψεις. Πολύς κόσμος ήρθε να μας δει. Τα 21 λάθη μας σήμερα δε μας αφήνουν ευχαριστημένους, ήρθε πολύς κόσμος να μας δει και πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε ποιότητα, κερδίσαμε το παιχνίδι άνετα αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναβάλουμε σε μία βάση για το τι είναι ικανή να κάνει η ομάδα».

Για το πόσο επηρεάζει η απουσία του Έβανς: «Όχι, έπρεπε να παίξει ελάχιστα ο Γουόκαπ, έχουμε παίξε τέσσερα ματς με δύο ταξίδια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόπωση, σωματική και ψυχική. Ο Λι έκανε καλή δουλειά σήμερα, λείπει ο Νιλικίνα και φυσικά ο Έβανς. Αυτό δημιουργεί κάποιες διαφορετικές καταστάσεις. Συχνά παίζουμε μόνο με φόργουορντ ή σούτινγκ γκαρντ και ψηλούς. Ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλες νίκες παίζοντας απλά, όταν προσπαθούμε να μην παίξουμε απλά δεν είμαστε τόσο καλή ομάδα όσο νομίζουμε».

Για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός: «Αυτήν τη στιγμή τίποτα, αν ήταν θα το είχε ανακοινώσει η ομάδα. Ψάχνουμε να βρούμε παίκτη. Ξέρουμε ότι η αγορά είναι πολύ δύσκολη, δε ζητάς έναν απλό παίκτη, αλλά έναν να παίξει σε επίπεδο playoffs EuroLeague. Πρέπει να ξέρει το επίπεδο του μπάσκετ, την ταχύτητα, τη σκληράδα, την πνευματική ικανότητα. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι κάτι καλό θα βρούμε».

Για το αν θέλει εμπειρία EuroLeague: «Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει σχέση αυτό πρέπει να βρούμε έναν καλό παίκτη. Δεν υπάρχουν 15 λύσεις και εμείς θα προτιμήσουμε κάποιες κατηγορίες. Προσπαθούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται».

Για το ματς με την Παρί: «Η Παρί παίζει σε πολύ μεγάλο ρυθμό, δεν είναι δύσκολο να σκοράρεις, το θέμα είναι να σετάρεις το παιχνίδι. Έχουμε μία μέρα να ξεκουραστούμε και μετά να επανέλθουμε στις προπονήσεις».