Φαρίντ: «Όταν έρχονται τα παιχνίδια είμαι ο εαυτός μου, είμαι ο Manimal»

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε ντεμπούτο στην Stoiximan GBL και υπογράμμισε ότι τα παιχνίδια τον μετατρέπουν σε... Manimal!

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε το.. 3/3 με τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο φεύγοντας από το γήπεδο με τη νίκη, αλλά έχοντας πραγματοποιήσει παράλληλα και πολύ καλές εμφανίσεις στα πρώτα του παιχνίδια φορώντας τα πράσινα.

«Νιώθω καλά, ειλικρινά. Είμαι χαρούμενος που κάνω τη δουλειά μου. Κουράστηκα λίγο από τα ταξίδια, αλλά είμαι μια χαρά. Για μας, είμαστε Παναθηναϊκός, οπότε πρέπει ο καθένας να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, ειδικά στην έδρα μας. Πάντα θέλουν να μας κερδίσουν, το σέβομαι αυτό» είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Φαρίντ και ξεκαθάρισε ότι δεν... πτοείται από τα συνεχόμενα ματς:

«Προσπαθώ να χρησιμοποιώ το κορμί μου σωστά. Δεν σκέφτομαι τον φόρτο αγώνων. Θέλω απλά να είμαι ο εαυτός μου. Είμαι ο "Manimal".»

Για τον κόσμο είπε ότι «ξέρω ότι είναι ακόμα καλύτεροι στην Euroleague. Μου αρέσει πάρα πολύ που παίζω εδώ. Για τώρα, είμαι ο μόνος σέντερ στην ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία σε τι θέση παίζω. Έχουν ανάγκη την ενέργειά μου και τη θέλησή μου» ενώ στάθηκε και στην απόφασή του να βρεθεί στον Παναθηναϊκό:

«Ήθελα να έρθω στην Ευρώπη. Δεν το σκέφτηκα καθόλου πριν έρθω. Δεν έχει σημασία η ηλικία μου, θέλω απλά να παίζω μπάσκετ. Δεν σκέφτομαι την ηλικία μου».